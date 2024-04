Vox salva de la reprobación a Chueca por la gestión del servicio de autobús

Los cuatro votos de los concejales del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza han salvado este jueves de la reprobación a la alcaldesa, Natalia Chueca. Lo solicitaba ZeC en una moción que ha apoyado el PSOE y que reclamaba reprobar a la actual regidora por ser la “responsable” de la situación del transporte público y por su “totalmente negligente” gestión, también, durante su anterior etapa como concejala de Servicios Públicos.

Ha sido el edil de Vox David Flores quien ha razonado la negativa de su grupo, al señalar que no iban a reprobar a la alcaldesa “por hacer su trabajo”. “Es evidente que nosotros hemos manifestado en muchas ocasiones que no nos gustó ni la forma ni el fondo, ni de cómo se hizo la modificación contractual del contrato del transporte público ni de cómo se adjudicó la prórroga”, ha dicho. “Pero nosotros no vamos a reprobar a la alcaldesa por hacer su trabajo”, ha insistido el concejal.

No obstante, Flores ha matizado que desde Vox siguen teniendo “serias dudas de que la modificación del contrato (del servicio de autobús), que no la prórroga, tuviera que haber sido sujeta al informe del consejo consultivo, que no se hizo”.

Su grupo también ha votado en contra de los otros dos puntos de la moción de ZeC, que solicitaba, en el primer caso, realizar un estudio para dictaminar si la gestión directa del transporte cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y, en el segundo, que abogaba por internalizar el servicio, si los informes municipales son favorables.

“No nos vengan a vender otra vez modelos venezolanos, cubanos y norcoreanos que no funcionan”, ha espetado el concejal de Vox sobre una posible internalización del servicio. “Los monopolios en sí mismos y como concepto son negativos”, ha resaltado.

Antes, la edila de ZeC Elena Tomás había defendido que el actual es “un buen momento” para internalizar el transporte urbano, con el contrato caducado en 2023, aunque ha afeado al gobierno de la ciudad que lo prorrogara.

Con su moción, ha destacado, pretendían “recuperar la soberanía sobre la gestión del transporte público urbano”. Y ha aseverado: “Estamos muy hartos de ver cómo ustedes benefician continuamente a la empresa Avanza para empeorar el servicio a toda la ciudadanía”.

Por parte del PSOE, José María Giral ha afirmado que tras la gestión de Chueca en el área de Movilidad y el año que suma como alcaldesa “el servicio de los autobuses urbanos está cerca de convertirse en un paradigma de cómo hacer las cosas de mal en peor”.

De esta forma, los socialistas han mostrado su apoyo a la moción de ZeC, si incluía la posibilidad de que se analizara también la gestión del servicio mediante una concesión y así “optar por la que mejor salga resultante de esos estudios”.

La concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes (PP), ha acusado a Zaragoza en Común de mentir “continuamente a sus votantes” y ha recordado que, cuando gobernaron en la ciudad “fueron incapaces de cumplir su promesa” de municipalizar servicios como el de Parques y Jardines.

También ha afeado a ZeC que obviaran los informes técnicos cuando no les gustan, con lo que se ha referido a los solicitados en su etapa de gobierno (2015-2019) y que “fueron desfavorables” a sus posicionamientos.

Finalmente, la votación del pleno ha obtenido 19 votos en contra (15 del PP y 4 de Vox) y 12 a favor (10 del PSOE y 2 de ZeC).