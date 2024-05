La adjudicación del Espacio Zity, en el aire por un recurso

La concesión del Espacio Zity, el recinto ferial del zaragozano barrio de Valdespartera, se tambalea. La empresa que quedó segunda en el concurso ha decidido presentar un recurso por la vía administrativa, el paso previo a acudir a los tribunales. Entre otras cosas, la UTE Big Star Music SL y Last Tour Iberia solicita al consistorio que revise la valoración y paralice la adjudicación hasta que se resuelva el proceso. Que la licitación se judicializara podría tener consecuencias en los próximos pilares ya que el proceso podría alargarse en el tiempo.

La adjudicación de la concesión la ganó Eventos MPH SL y Sold Out Zusup SL, la empresa que se ha encargado de animar las fiestas en Valdespartera durante los últimos años. Tras la decisión de la mesa de contratación, Big Star Music decidió solicitar más información sobre el proceso, mostrando así su disconformidad con la baremación y la puntuación realizada por los técnicos, por lo que la decisión de recurrirlo por la vía administrativa (adelantada por Heraldo) no ha causado sorpresa alguna. Le quedaría, no obstante, la vía judicial ordinaria a través de un recurso contencioso-administrativo.

Dirigida por Michel Pérez, Eventos MPH es una de las empresas más fuertes del sector cultural y de ocio de la comunidad. Ha organizado importantes concierto y eventos en la capital, como el FIZ. La promotora de concierto Big Star Music también destaca en el sector, cuyo responsable es Sergio Vinadé, conocido también por ser el cantante del grupo Tachenko.

La oferta

El Espacio Zity se ubica en una parcela de 35.775 metros cuadrados en Valdespartera y está rodeada de las ferias, la carpa de la cerveza y una variada oferta gastronómica. Un combo que convierte este recinto en el punto festivo por excelencia de la ciudad durante las fiestas.

La licitación incluía novedades que fueron mejoradas en las ofertas. Eventos MPH ofreció en su oferta abonar anualmente alrededor de 280.000 euros en concepto de canon por la explotación del recinto. Resultó vencedor en todos los aspectos que valoraban los técnicos, que eran tan variados como el número de baños a instalar, la calidad de los artistas contratados o la cantidad de vigilantes de seguridad, así como los precios de las bebidas y la comida.

También el precio de los abonos tuvo un peso importante en la decisión. El precio máximo será de 120 euros, si bien Eventos MPH contempla descuentos para distintos colectivos además de para los peñistas (pagarán un 30% menos), cuestión a la que obligaban los pliegos. También se ofrecerán precios más bajos para estudiantes y desempleados, para los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza e incluso para los vecinos del barrio de Valdespartera.

Otro detalle importante, sobre todo para los vecinos del barrio, serán los equipos de sonido de última generación capaces de controlar la dispersión de las ondas de audio. Además, proponía instalar un muro aislante en la zona que da a la avenida Casablanca.