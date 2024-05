Un pescador presume de su impresionante captura frente al Pilar: "Un pez único de más de 20 kilos"

Los ríos de Aragón atraen cada fin de semana a miles de pescadores que buscan con su propia caña capturar un pez de grande tamaño. Cada poco tiempo, un afortunado logra sacar del Ebro un siluro gigantesco que rápidamente se hace viral en redes sociales por su monstruosidad. Sin embargo, en las aguas del río más caudaloso de España viven otro tipo de especies de peces que también destacan por su voluminosidad.

Carlos Perdices llevaba tres años intentando capturar un pez que pesase más de 20 kilos. El joven pescador ha logrado su sueño en Zaragoza, justo enfrente de la Basílica del Pilar en la zona de Macanaz y Helios donde ha capturado una carpa gigante. "Por fin puedo enseñar con muchísima alegría y orgullo un pez que llevo más de 3 años buscando en este precioso lugar. Se trata de un pez único y especial, que alcanza la barrera de los 20 kilos", explica en Instagram en una publicación de hace una semana.

Echando un vistazo al perfil de Carlos, se puede observar que esta zona de la capital aragonesa es su favorita para tirar la caña y ver si cae algo. "No es el más grande que he tenido en mis manos pero si el más especial sin ningún tipo de duda no solo por su tamaño y el lugar, sino también por sus preciosas escamas y genética", describe el pescador sobre la carpa 'full scaled' que casi supera su cuerpo. Para poder sacarlas del agua del Ebro, el pescador necesitó de una caña 'hookbait' de piña de 24 milímetros y un maíz blanco.