La Fundación de Etopia se muda: el consistorio les obliga a cambiar de sede

Los trabajadores de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que hasta ahora se encargaban de la programación de Etopia, se mudan. O más bien, el ayuntamiento les obliga a cambiar de oficina, dejar atrás el barrio de La Almozara y reubicarse en el centro municipal de Servicios Social de La Magdalena, en la calle Heroísmo. Un cambio que se hará efectivo antes del próximo 1 de junio y del que no se han librado los trabajadores del laboratorio de la Universidad de Zaragoza, que también han tenido que dejar las instalaciones. Es el primer paso que el consistorio ha dado para iniciar la reorganización de este centro que quieren destinar exclusivamente al emprendimiento y la atracción de empresas.

El Gobierno de Natalia Chueca quiere reorganizar los servicios que se prestan en varios edificios públicos. Además de Etopia, plantea cambios en Zaragoza Activa, la Casa de los Morlanes e incluso Giesa, aunque en este caso el proyecto es a futuro.

Como adelantó este periódico, el plan en el que trabaja el concejal de Economía e Innovación, Carlos Gimeno, pasa por crear «un distrito tecnológico y de innovación urbana sostenible con el que se potencie el emprendimiento y el talento» en Etopia, que incluiría las incubadoras y aceleradoras como La Terminal y CIEM. En ese plan, su primer objetivo ha sido la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, responsable de la programación cultural de Etopia, hasta hace apenas dos meses.

El ayuntamiento, además de abandonar el patronato y retirarle la financiación (a partir del próximo año), ha decidido cambiar las oficinas de la fundación de ubicación y realojar a los siete trabajadores que quedan (incluido su director) en el centro municipal de los Servicios Sociales de la calle Heroísmo, donde empezarán a trabajar el próximo 1 de junio. Una mudanza que, no obstante, no garantizar su futuro, en el aire tras la decisión del PP de no seguir contribuyendo económicamente. Según han argumentado en todo momento, la fundación no resulta rentable, pese a que sigue recibiendo apoyo y financiación de Europa para desarrollar sus proyectos.

El siguiente paso será mover a los emprendedores de Zaragoza Activa a Etopia, un proceso que requerirá de alguna que otra obra en el interior de Etopia, con grandes salas y espacios diáfanos de exposiciones.

Por ahora, en La Azucarera nadie sabe nada oficial. Todo son rumores. Algo parecido sucede en el servicio de Juventud, ahora ubicado en la Casa de los Morlanes y que dejará el centro de la ciudad para trasladarse hasta La Azucarera. En Los Morlanes, los empleados comparten espacio con algunos trabajadores del área de Políticas Sociales y con la Filmoteca de Zaragoza, que ganarán espacio con esta reorganización.

Pero aún hay más. Dentro de esta reestructuración que Natalia Chueca quiere hacer, siempre con el emprendimiento y la atracción de inversiones como principal objetivo, el PP valora la posibilidad de llevarse la Filmoteca a Giesa. Por ahora se trata de un proyecto en estudio, una posibilidad que se enmarca dentro del plan de crear una ciudad del cine en la antigua fábrica. No obstante, es muy posible que este movimiento no afectase a la sala de proyecciones de la Filmoteca.

Por ahora, el pasado mes de abril se licitó un contrato para estudiar la composición de los suelos de la antigua factoría, situada entre Las Fuentes y San José, para conocer si existen tierras contaminadas por la actividad industrial que acogieron.