Más de 2.000 euros por el seguro del coche: la electrificación de la flota de taxis encarece el precio de las pólizas

Los taxistas de Zaragoza están que trinan con la última subida que han tenido que soportar en el recibo de seguro del coche y que oscila entre el «50 y el 60%». Por no hablar de los problemas que se están encontrando para asegurar los nuevos coches 100% eléctricos. Toda una odisea. Según los cálculos de la Asociación Provincial de Auto-Taxi los recibos de los coches de combustión rondan de media los 1.200 euros al año, una cuantía que se duplica en el caso de los eléctricos (y muchos híbridos) a todo riesgo.

Esta situación no es exclusiva de Zaragoza y está pasando a nivel nacional, pero en la capital aragonesa se da la circunstancia de que la flota de taxis es de las más verdes y sostenibles de España. De los 1.700 vehículos, solo quedan 120 de combustión, mientras que hay 122 eléctricos y el resto, son híbridos. «Este año se sustituirán otros 20 coches por eléctricos, y en 2025 la previsión es similar, aunque es posible que algunos se echen atrás si los seguros siguen así», explica el presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza, Miguel Ángel Perdiguero, que tilda de «despropósito» y «barbaridad» lo que está sucediendo.

«Nos piden que seamos ecológicos pero nos estamos encontrando con una subida de hasta el 60% en las pólizas y con problemas para asegurar nuestros eléctricos, porque hay empresas que directamente ya no lo hacen», asegura el representante de los taxistas, que eleva hasta los 3.700 o 4.000 euros las primas de los Tesla a todo riesgo.

Aún hay más, avisa. «Si eres joven y estás empezando en esto es imposible que alguna compañía te asegure o te pide 7.000 euros», lamenta con gran indignación ya que, como recalca, «se trata de un servicio público» que, además, está obligado a convertirse en sostenible. «Así nos lo están poniendo muy difícil», asegura Perdiguero.

Por hacer una comparativa de precios, según Perdiguero, en 2023 un seguro a todo riesgo para un coche de gasolina de 12 años rondaba los 800 euros. Este año el recibo ha sido de 1.200 euros. Si se habla de un híbrido o eléctrico la cosa cambia y la prima supera los 2.200 euros.

«Las compañías han llegado a un acuerdo, está claro», asegura el taxista, que adelanta que en la próxima revisión tarifaria la variante principal que se tendrá en cuenta ya no será le precio del combustible, sino el de los seguros. Así que todo apunta que en 2025 se actualizarán las tarifas en Zaragoza.

Por otro lado, Perdiguero niega que se haya producido un incremento de la siniestralidad en el sector que explique o justifique la subida de las primas.

Según un informe elaborado por la Policía Local de Zaragoza, en los años 2021, 2022 y 2023 los taxistas estuvieron involucrados en apenas el 3% de los accidentes. En cifras supone que de los 2.800 accidentes que se registran de media en la ciudad al año, solo en 75 casos había los taxistas implicados. Otra cosa es de quién es la responsabilidad. «Es verdad que los VTC están protagonizando muchos siniestros en ciudades como Barcelona o Madrid, pero eso no puede afectar a los taxistas», añade Perdiguero, que considera que el Estado debería intervenir para no dañar el sector. «Nos dan ayudas para que nos pasemos a los eléctricos, pero no nos merece la pena si luego los seguros cuestan más del doble», explica.

Este aumento empezó a experimentarse en 2023, pero por aquel entonces la subida era moderada. «Ha sido este año cuando hemos empezado a renovarlos cuando hemos sufrido este incrementos», reitera el representante de los taxis, que comprende que la prima sea sustancialmente superior a la de un coche particular ya que transporta pasajeros y pasan horas circulando por la ciudad. Sin embargo, añade, «ello no puede suponer que las pólizas se conviertan es impagables».

