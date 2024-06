El resurgir de un gigante: este es el proyecto para reconstruir la Torre Nueva Zaragoza

Dejó escrito Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales: «Asemeja a un gigante que se inclina para mirar quién anda a sus pies. A la claridad de la luna, aquel centinela de ladrillo proyecta sobre el cielo su enjuta figura, que no puede tenerse derecha [...]. Esta absurda fábrica bajo cuyos pies ha cedido el suelo cansado de soportarla, parece que se está siempre cayendo, y nunca acaba de caer». Se refería el escritor a la Torre Nueva, una esbelta aunque inclinada figura de más de 80 metros de altura, conocida en toda Europa, y que un día fue el símbolo de Zaragoza como hoy lo es la Torre Eiffel de París y el Big Ben de Londres. Hace 132 años se decretó su derribo y se ejecutó el «turricidio». Hoy, un proyecto pretende reconstruirla para devolverla al skyline de la capital aragonesa.

Emilio Parra es el hombre que está detrás de esta iniciativa. Él es el presidente e impulsor de la Fundación Ingenio Azul, una entidad que ha nacido con el único propósito de «embellecer Zaragoza», algo que resultará no del todo sencillo, bromea. «Me mueve la estética», admite sin rubor este mecenas del siglo XXI quien, curiosamente, huye de esa denominación.

Pero el objetivo de Parra y de la Fundación Ingenio Azul no es otro que crear entornos dedicados al arte y al patrimonio en Zaragoza. Y dentro de ese planteamiento, la punta de lanza de su plan de actuación no es otro que reconstruir la Torre Nueva, en lo que es ya un nuevo intento por volver a levantar el que un día fue el icono de la ciudad del Ebro. Y, conversando con él, se comprueba que Parra no va de farol. En sus manos ya tiene un estudio que detalla cómo llevar a cabo la obra, los materiales que se utilizarían, los trámites que habría que cumplir y también el coste. «Serían unos 8,5 millones de euros. Queremos hacer una campaña de crowfounding para conseguir financiación y, lo que falte, lo ponemos desde la fundación», asegura. ¿A cambio de qué? «De nada. Yo no tendría ningún beneficio personal. Quiero embellecer Zaragoza», insiste.

Cimientos de la extinta torre, que podrían demostrar que se construyó antes de lo que se pensaba. | / iván trigo

En su plan ya trazado solo falta una incógnita que despejar: el apoyo de las administraciones. El pasado mes de enero mantuvo una primera reunión con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y desde entonces se ha puesto en contacto ya con otros grupos políticos del consistorio zaragozano. El PSOE de Lola Ranera ya ha manifestado ante las cámaras su apoyo y voto a favor de la reconstrucción de la Torre Nueva. Vox también lo ve con buenos ojos. Y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, declaró tras ser preguntado por el asunto que «están muy interesados en lo que nos proponga el mecenas». «Estaríamos encantados de que el sueño, que sería el sueño de toda la ciudad, se pudiera hacer realidad», añadió.

Pero Parra no se ha quedado ahí. Esta pasada semana, la Fundación Ingenio Azul anunció la presentación de una Propuesta No de Ley (PNL) en las Cortes de Aragón para que los diferentes partidos del parlamento se pronuncien sobre esta iniciativa que costará cero euros a las arcas públicas. Asimismo, el presidente de la entidad ha pedido audiencia para comparecer ante los diputados.

«La presentación de esta PNL coincide con una creciente tendencia en Europa de reconstruir monumentos históricos, como el palacio de los Reyes de Prusia en Berlín, que ha demostrado ser un éxito cultural y económico», defendieron desde la fundación.

En este proyecto Parra no está solo. Además de los apoyos políticos que ya ha recabado, también hay muchos estudiosos y eruditos que se han mostrado a favor, aunque también los hay que están en contra al considerar que la reproducción nunca tendrá el valor patrimonial que tuvo la torre original. Asimismo, el estudio que permitirá redactar el proyecto está siendo realizado por alumnos de Arquitectura bajo la supervisión de Juan Antonio Ros y su hijo, con el que comparte nombre.

En caso de que esta iniciativa salga adelante, Zaragoza contará con un nuevo mirador situado en el corazón del Casco Histórico. La propuesta es reconstruir la Torre Nueva como era y donde estaba. Es decir, se construirá inclinada, una característica que le hizo famosa pero que también sirvió de excusa para su demolición, a pesar de que los peritos de la época apuntaron a que la estructura no tenía peligro de colapsar. También se coronará con el chapitel de 20 metros de altura que tuvo la torre pero que no lució durante sus últimos años en pie al retirarse para quitar peso al edificio.

Escultura que recuerda el lugar en el que se levantaba la torre, con un joven mirando hacia la extinta figura. / ANDREEA VORNICU

El espacio que ocuparía sería el mismo en el que ya estuvo: la plaza San Felipe. El antiguo perímetro octogonal que ocupaba la torre sigue dibujado en el suelo de este lugar y, justo debajo, quedan restos de la extinta torre que datarían, además, del medievo. La previsión es que estos vestigios sean visibles al acceder a la torre a través de un suelo acristalado, si bien Parra hubiera preferido haberlos desenterrado y exhibirlos a pie de calle.

Dentro de la torre habrá un ascensor que permitirá llegar hasta la última planta para disfrutar de las vistas de la ciudad. «Creemos firmemente que Zaragoza merece recuperar uno de sus monumentos más queridos. La construcción de la nueva Torre Nueva no solo honrará nuestro pasado, sino que también proyectará un futuro lleno de oportunidades culturales y económicas para nuestra ciudad», afirma Parra entusiasmado.

El turricidio

Y es que su pasión por este proyecto –y por el arte en general– se hace patente en pocos segundos tras el saludo. En su despacho son varias las referencias a la torre derruida. Y sus palabras suenan convincentes incluso para aquellos que creen que esta no es más que una loca idea. Según se sabe hasta la fecha, la Torre Nueva se comenzó a erigir a principios del siglo XVI y apenas se tardaron 15 meses en terminarla. De estilo mudéjar, sorprendió al mundo por su belleza y se convirtió en un icono arquitectónico de la Corona de Aragón. Su propósito era servir como reloj para que los zaragozanos pudieran medir el tiempo sin depender del clero, y es que siempre se trató de una construcción civil y sin ninguna función religiosa.

Al poco tiempo de su construcción, la torre comenzó a inclinarse, lo que la hizo todavía más conocida. Algo así como lo que es hoy la torre de Pisa actual, solo que la torre maña medía 20 metros más que la italiana.

Pese a que en sus últimos años de vida la construcción dejó de inclinarse, en 1892 el alcalde Esteban-Alejandro Sala decretó su derribo argumentando del daño que causaría el colapso del edificio. Eso sí, para financiar las obras de derribo, el ayuntamiento dejó a los zaragozanos que subieran a lo alto a cambio de dinero. Este hecho demuestra para muchos que el riesgo de que la torre se cayera no era tal.

Desde entonces, ha habido una decena de intentos para volver a levantarla. La mayoría de ellos adolecían del mismo problema, la falta de financiación, algo que Parra asegura que ahora no será problema. ¿Volverá a contemplar Zaragoza la torre que la presentó frente al mundo?

