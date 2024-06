La discoteca Parros de Zaragoza cerrará si no limita el sonido dentro del local

La discoteca Parros podría tener que cerrar sus puertas si no cumple con los requerimientos del Ayuntamiento de Zaragoza. Concretamente, en el consejo de Gerencia de Urbanismo de ayer lunes se aprobó la suspensión cautelar de la actividad de esta conocida discoteca, situada en la calle del Temple, cuando el local abra sus puertas «con incumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias concedidas». Esta situación se une a la clausura de la Sala López que este mismo organismo municipal decretó hace dos semanas.

El problema en cuestión que los dueños del Parros deben resolver es el exceso de ruido, puesto que el equipo de sonido del local no tiene instalado un limitador de volumen. Sin este sistema, la discoteca supera el rango máximo de decibelios que puede emitir, motivo por el cual tendrá que cerrar si no subsana la situación.

Una vez aprobado ayer el decreto de suspensión cautelar del Parros, se notificará a la propiedad del negocio, que tendrán que cerrar sus puertas en caso de que no instalen un limitador de sonido. Los técnicos municipales girarán una nueva inspección en unos días para comprobar si la situación se ha revertido.

Mientras tanto, la Sala López ha vivido su segundo fin de semana cerrada tras el decreto de clausura aprobado en el consejo de Gerencia de Urbanismo del pasado 20 de mayo. Según anunciaron dos días después a través de las redes sociales, desde la gerencia del local están trabajando «proactivamente» para solventar la situación «lo antes posible» y reabrir el establecimiento. En su caso, el problema también se trataba de una cuestión de ruidos y de superar los niveles permitidos de sonido.

No obstante, a pesar de la coincidencia en el tiempo de estos dos requerimientos dirigidos a dos conocidas discotecas de la ciudad, la Sala López y Parros, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza consideran que no ha aumentado la labor inspectora del ayuntamiento. «Se trata de una situación normal. No creemos que haya aumentado el número de expedientes y sanciones que se aprueban en el consejo de Gerencia de Urbanismo», recalca el vicepresidente de esta entidad, Miguel Ángel Salinas.

Asimismo, sobre la instalación de cámaras de seguridad en algunas zonas de la ciudad frecuentadas por la noche, Salinas apunta que «todo lo que sea incrementar la seguridad es positivo». No obstante, apunta que para prevenir los delitos y las riñas tumultuarias la mejor opción es aumentar la presencia policial en algunas zonas. «Pero las cámaras también pueden ayudar a resolver algunos delitos o a identificar a personas que causan daños en el mobiliario urbano, por ejemplo», afirma el vicepresidente de la patronal del ocio nocturno en Zaragoza.