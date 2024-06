Lola Vilas, directora de Uber en España: "Zaragoza nos está sorprendiendo por la demanda"

Lola Vilas es la directora de Uber en España y este jueves ha sido una de las participantes en el foro Forbes Summit Movilidad Sostenible celebrado en Zaragoza. En una entrevista con este diario, Vilas hace un repaso de los nueve meses que han pasado desde que la firma llegó a la ciudad.

Uber desembarcó en Zaragoza el 18 de octubre. ¿Qué balance hacen de este periodo en la ciudad?

Desde el lanzamiento hemos estado viendo un crecimiento sostenido. En cuanto a la demanda, desde que lo lanzamos, hay más de 500.000 personas que han abierto nuestra aplicación para ver si estaba disponible el servicio en Zaragoza. Hemos ido incrementando la flota para dar servicio a esta creciente demanda. Seguimos creciendo también en número de viajes, así que muy positivo y esperamos seguir en esta línea.

¿Cuáles son las líneas que va a seguir la firma en la capital aragonesa a partir de ahora?

Nuestra intención es seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora, teniendo más acogida tanto en nacionales como en internacionales. Pretendemos seguir creciendo en Zaragoza y, dentro de la medida de lo posible, ir ofreciendo, como hacemos en otras ciudades, más servicios y más casos de uso. Actualmente, contamos con Uber X, que es nuestra forma de viajar más asequible, tenemos también producto de taxi y acabamos de lanzar recientemente el producto de Uber Pet, bajo demanda, para reservar con antelación y poder llevar a la mascota en el vehículo.

¿Qué ha supuesto para Uber instalarse aquí?

Zaragoza está dentro de las cuatro ciudades que lanzamos el año pasado. Estábamos presentes en ocho y en 2023 llegamos a Zaragoza, Tenerife, Mallorca e Ibiza. Son ciudades de reciente incorporación, en las que vemos crecimiento. En el foro de esta mañana, tanto el consejero -de Fomento, Octavio López- como la alcaldesa -Natalia Chueca- comentaban ese afán que tiene Aragón y, concretamente, Zaragoza, de atraer más inversión extranjera, de convertirse en el epicentro de lalogística y de apostar por las energías renovables. Eso va muy en línea con las metas que tenemos como compañía. Apostamos mucho por la movilidad sostenible y creemos que, en ese sentido, encaja mucho Zaragoza dentro de nuestro portfolio de ciudades.

El sector del taxi de Zaragoza pidió recientemente que se aclarara el «caos regulatorio» de las licencias VTC y señalaron que el 6 de octubre acaba el periodo de gracia del decreto de Ábalos, ¿cómo ven este asunto desde Uber?

En primer lugar, destacar que Uber cumple con la normativa vigente en todas las regiones en las que operamos, incluida Zaragoza. El modelo que tenemos actualmente de VTC refleja los estándares locales de la industria, las licencias no son propiedad de Uber, sino de las flotas y de los autónomos que se conectan a las plataformas. El periodo de gracia del decreto de Ábalos para las licencias VTC empieza a contar desde el momento en que ha sido expedida cada licencia, con lo cual, cada licencia tiene una fecha de caducidad de cuatro años, según ha sido expedida. Me gustaría destacar que nosotros hemos convivido pacíficamente con el taxi en la ciudad. De hecho, tenemos abierto el producto de taxi, que está en ocho de las ciudades en las que operamos, para tenderle nuestra demanda tanto local como internacional. Nosotros apostamos por la multimodalidad y ofrecer al usuario todas las alternativas de transporte.

¿Tienden entonces la mano al sector del taxi?

Nosotros siempre estamos abiertos a colaborar. Como comentaba, tenemos abierta la aplicación, en toda España contamos con más de 4.500 taxistas que operan en nuestra plataforma. Con lo cual, no es solo que no tengamos un problema con el taxi, sino que queremos que se apunten a la plataforma y que sean una fuente más de movilidad. No tenemos ningún problema en ese sentido.

Recientemente se ha conocido el proyecto de Zona de Bajas Emisiones de la ciudad, ¿qué opinión les suscita?

Entiendo que sigue la línea de lo que se está realizando en otras ciudades. Nosotros apoyamos todo lo que sea movilidad sostenible y reducir las emisiones. De hecho, a nivel de empresa tenemos el compromiso global de convertirnos en una plataforma libre de emisiones y potenciamos el vehículo eléctrico. Lo hacemos a través de nuestro producto Uber Green, que es el homólogo al servicio Uber X, pero con vehículo eléctrico, y ayudamos a las flotas que operan y a los autónomos a hacer esa transición al vehículo eléctrico.

En resumen, ¿se sienten satisfechos en Uber de su llegada a la ciudad?

Estamos muy contentos. Es una ciudad que sí que esperábamos que fuese a funcionar bien, pero que nos está sorprendiendo por la demanda tanto local como internacional. Nosotros notamos una muy buena acogida por parte de los usuarios y pretendemos seguir invirtiendo.