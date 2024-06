El Mercado de las Tres Culturas ya hace latir Zaragoza a ritmo medieval

El Mercado de las Tres Culturas está de vuelta y con él Zaragoza recupera por tres días su legado cristiano, judío y musulmán que la marcó durante el Medievo. Los primeros visitantes de esta muestra ya han podido disfrutar en el día de hoy de una primera jornada en la que las ya habituales altas temperaturas propias de estas fechas han dado un cierto respiro, si se compara con otras ediciones. Un hecho que, si se cumplen las predicciones, también evitará que sufran los rigores del calor durante la jornada del sábado y del domingo, cuando cerrará sus puertas el mercado.

Por el momento, los puestos de artesanía, las actividades lúdicas, los talleres y las tabernas medievales han lucido en el entorno de la plaza del Pilar entre jaimas y telares que buscan representar esa Edad Media de la capital aragonesa. Con motivo de ese primer día , la concejala de Cultura, Educación y Turismo del consistorio de la ciudad, Sara Fernández, ha destacado que esta muestra es «una cita obligada en la agenda cultural zaragozana» porque ensalza que a orillas del Ebro llegaron a convivir «en paz» judíos, musulmanes y cristianos.

La edila también se ha pronunciado sobre el poder de atracción de esta tradicional cita al confiar en que «cientos de miles» de visitantes se acerquen este fin de semana por la plaza del Pilar y su entorno. No obstante, no se darán cifras oficiales de las zonas no aforadas en este mercado.

La responsable del área de Cultura zaragozana señaló, además, que el mercado contará con más de 150 talleres y actividades para todo tipo de público, entre los que se incluyen propuestas como las recreaciones de torneos y justas de caballeros. Es en la plaza del Pilar, la plaza San Bruno y alrededores, el puente Piedra y, ya, al otro lado del río, en el Balcón de San Lázaro, donde el mercado, sus actividades programadas y sus puestos permitirán a los visitantes latir al ritmo que marcaban las tres culturas que en la ciudad se asentaron durante la Edad Media.

Para conocer todo lo que puede ofrecer esta cita, la munícipe invitó a las personas interesadas a consultar la página web del mercado para conocer las actividades y talleres que hay, tanto «para los más grandes» como «para los más pequeños». Además, animó a aprovechar la cita para «celebrar y recordar nuestra historia». La concejala destacó también que el mercado cuenta con ochenta puestos de artesanía y medio centenar de alimentación. El resto son jaimas y diferentes puestos de hostelería, lo que permitirá «recordar las tradiciones y las costumbres» de aquel momento, según Fernández.