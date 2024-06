Adjudicada la demolición del antiguo cuartel de Mayandía de Zaragoza por 3,2 millones

La demolición del viejo cuartel de Mayandía ya tiene empresa para ejecutarla. El último paso para confirmar el derribo de este céntrico inmueble de Zaragoza ubicado junto a la antigua estación del Portillo, la Jefatura Superior de Policía de Aragón y el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, será historia en cuestión de un año con unas obras que previsiblemente comenzarán durante el próximo mes de agosto o septiembre y que ya tienen una firma encargada de ejecutarlas. Será finalmente ACYC Obras y Servicios, que lo hará por 3,24 millones de euros (2,68 millones sin el IVA incluido), lo que se traduce en abaratar el coste de la operación en un 15,9%, ya que se licitó con un presupuesto máximo de 3,85 millones (3,18 sin IVA).

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha resuelto por fin el concurso público para la ejecución de estas obras, una licitación a la que se presentaron un total de 11 ofertas entre las que se ha escogido a la mejor valorada técnicamente, no a la más económica para los intereses de la Administración. En concreto, con la adjudicación a ACYC Obras y Servicios, estos trabajos se abaratan en 600.000 euros para la entidad pública estatal, que además da por zanjada la espera y, salvo complicaciones de última hora, podría ver comenzar las obras antes del otoño.

Esto supone adelantar la entrada de las máquinas antes del inicio del curso escolar. Esta es una circunstancia relevante porque esa demolición, que se prolongará durante doce meses, comenzará precisamente en el ala del edificio que linda con el colegio público Joaquín Costa, en el bloque que da a la calle Tomás Crespo Agüero.

No en vano, las ofertas ya se conocían desde hace dos meses y la resolución del concurso público había quedado varada desde que el pasado 19 de abril se abrieron las plicas y se publicaron las valoraciones técnicas y económicas. El ahorro finalmente será el esperado ya entonces, aunque no estaba despejado mientras no se hiciera oficial la propuesta de adjudicación. Ahora ya no hay dudas.

Sin embargo, ahora para el Siepse y a la Jefatura Superior de Policía de Aragón comienza la cuenta atrás para todos los movimientos que necesita hacer antes de que la piqueta empiece a trabajar. El más urgente es trasladar los más de 150 vehículos que tiene estacionados en el patio interior del viejo cuartel de Mayandía. Y es que las máquinas –grúas, las excavadoras y dumpers– derribarán el inmueble desde dentro, no desde la calle. Estos coches, furgonetas y motos, además, estarán al menos tres o cuatro años fuera de allí, ya que tras el derribo llegarán las obras de construcción y se prevé que todo esté terminado entre 2027 y 2028.

Para sacar todos los vehículos, la Delegación del Gobierno de Aragón negoció con el Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza para trasladarlos a un solar que se encuentra a la altura del número 20 de paseo María Agustín y, si no es posible, otro suelo de la delegación de la Agencia Tributaria en Aragón, en la calle Albareda.