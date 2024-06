La Sala López de Zaragoza puede reabrir sus puertas tras casi un mes clausurada por ruido

La Sala López de Zaragoza podrá reabrir sus puertas después de varias semanas cerrada. El consejo de Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento le ha concedido este lunes la licencia de funcionamiento de la que carecía después de que los dueños del local hayan solucionado los problemas que existían con el ruido y las molestias a los vecinos.

Urbanismo decretó el cierre de esta icónica sala zaragozana el pasado de mayo después de que el establecimiento no hubiera conseguido la licencia de funcionamiento al no haber demostrado que el sonido del equipo de música no llegaba hasta los pisos colindantes.

Ahora, la propiedad ha cambiado el equipo de música, ha colocado un equipo limitador y se han realizado las modificaciones de las condiciones acústicas de todo el establecimiento. "De este modo, y tras verificar la semana pasada, mediante mediciones que en la vivienda más afectada por estas cuestiones, que se cumplía con la normativa, se ha procedido a la concesión de la preceptiva licencia de funcionamiento y levantamiento de la clausura", han informado fuentes municipales.

La Sala López, situada justo frente al acceso al puente de Piedra desde el Arrabal, es uno de los establecimientos más icónicos de Zaragoza tanto como discoteca como sala de música.