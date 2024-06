Vox presume de responsabilidad y la izquierda sale al ataque

Las posiciones al primer año del Gobierno municipal de Natalia Chueca son distintas, como cabía esperar, según se mira a una bancada u otra. De esta manera, mientras Vox, apoyo fundamental para que el PP pueda sacar sus medidas adelante, ha apelado este lunes a la «oposición responsable» que están realizando, en el PSOE y ZeC han hecho una lectura mucho más crítica con las políticas de la regidora.

Los socialistas adelantaron al pasado viernes el balance y su portavoz, Lola Ranera, definió estos 365 días como «un año de mentiras, frivolidades políticas, autoritarismo, incapacidad y falta de gestión». El análisis realizado por este grupo también consideró que Chueca ha llegado a convertir a la ciudad «en una escuela de negocios» y la plaza del Pilar, «en un plató de televisión». Además, afearon a la primera edila que diera «la turra» en sus redes sociales «para vender una Zaragoza ideal pero también irreal».

«No avanza en derechos»

Ranera se preguntó entonces si con las políticas de alcaldesa y de cinco años de gestión de un gobierno del PP en Zaragoza se ha mejorado la vida de la gente y ha resuelto sus problemas del día a día. «Es evidente que no. Sigue sin resolverse el caos en movilidad, las frecuencias en los autobuses, los barrios están abandonados y las calles están cada vez más sucias», dijo. «Lo que sí que es evidente es que el PP no se puede desprender de Vox, consiente a la ultraderecha debido a sus pactos y, por tanto, la ciudad no avanzará en derechos», añadió.

Precisamente, desde este partido, su portavoz, Julio Calvo, ha afirmado este lunes que «frente a la oposición responsable» que lleva a cabo su grupo municipal, y a pesar de que «en algunos casos» se oponen a determinadas iniciativas del gobierno de la ciudad, la izquierda, «fundamentalmente, el PSOE, sigue haciendo una oposición absolutamente frontal, irresponsable, poco meditada» y «poco inteligente».

No obstante, no han sido todo buenas palabras para el primer año de Chueca en la Alcaldía. De hecho, Calvo ha asegurado que, «afortunadamente», la regidora «depende de Vox». «En el primer año este equipo de Gobierno ha tenido algunas iniciativas que yo tacharía de frívolas, y gracias a que desde Vox estamos intentando introducir algo de sentido común a este Gobierno, no ha podido llevar a cabo el 100% de las cuestiones que pretende», ha analizado el portavoz de este grupo.

En el caso de ZeC, su homóloga, Elena Tomás, ha acusado a Chueca de aplicar «un tarifazo del 8,5% en el caso del agua y del 29% en la recogida de basuras», a pesar de llegar al gobierno «prometiendo bajada de impuestos». Para la munícipe de Zaragoza en Común, cuando la alcaldesa hablaba de bajar tributos, «se refería a las grandes empresas y multinacionales, a quienes si les baja el IAE, pero a los pequeños comerciantes, empresas y autónomos se les sigue ahogando». En su balance, también ha criticado cuestiones como sus políticas medioambientales.

«En definitiva, si estudiamos cada uno de sus proyectos vemos mucho cascarón y poca gestión. «Y la poca que hay, ya vemos a quien beneficia», ha concluído.