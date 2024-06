Renfe lanza una campaña de "superprecios" para viajar de Zaragoza a Madrid o Barcelona desde 7 euros

Renfe pone en marcha una campaña de "superprecios" para viajar en alta velocidad y larga distancia de Zaragoza a Madrid o a Barcelona desde 7 euros. Los billetes están a la venta desde este lunes, 24 de junio, y hasta el próximo 1 de julio y permitirán viajar entre el 22 de julio y el 8 de septiembre.

Estos "superprecios" permitirán viajar de Zaragoza a Madrid o a Barcelona desde 7 euros en los trenes Avlo, los de bajo coste de Renfe, y desde 15 euros en los servicios AVE o Alvia, según fuentes de la compañía.

Los billetes con descuento están activos para viajes que se realicen entre el 22 de julio y el 8 de septiembre y podrán adquirirse hasta el próximo 1 de julio. La promoción está disponible en la web 'www.renfe.com' y en el resto de los canales de venta habituales, taquillas, máquinas autoventa, agencias de viajes y el teléfono '912320320'.

Sostenibilidad y seguridad

Con esta nueva campaña de descuentos, la compañía ferroviaria quiere fomentar los desplazamientos durante el verano en el que es el transporte más seguro y sostenible. Renfe cuenta con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por AENOR para todos sus trenes eléctricos, tanto de viajeros como de mercancías, lo que confirma el compromiso de la compañía con la sostenibilidad y la eficiencia.

Estos vehículos no producen emisiones directas --no hay procesos de combustión-- y dado que la energía eléctrica es de origen cien por cien renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono", ya que no se producen emisiones indirectas tampoco en origen. La circulación diaria de todos los trenes de Renfe, de viajeros y mercancías, evita cada año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas de petróleo.