Chueca insta a la ministra de Vivienda a que ataje el problema de la okupación

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este martes en la reunión de la comisión de Vivienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que ha reclamado que resuelva "la inseguridad jurídica" generada por la Ley de Vivienda, aprobada en la pasada legislatura, y que ataje el problema de la ocupación.

La ministra ha centrado la reunión con los representantes de la FEMP en la cuestión de los pisos turísticos, sobre la que ha planteado la posibilidad de prohibir su existencia en aquellos edificios que ya cuenten con comunidades de vecinos residentes, con la vista puesta en una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Un esquema frente al que la alcaldesa de Zaragoza ha reclamado una visión "global" en materia de vivienda para incluir aquellos asuntos que realmente afectan a la gran mayoría de municipios del país: "El de las viviendas turísticas es obviamente un nuevo problema que ha surgido en algunas ciudades con muchos usos turísticos, pero no es el problema general que tenemos todos los municipios de España, los más de 8.000 municipios que se representan en la FEMP", ha advertido.

Para Chueca, el gran problema es la Ley de Vivienda, "que está generando una inseguridad jurídica que hace que los propietarios retiren sus viviendas del uso residencial, lo que reduce la oferta y encarece los precios".

Un efecto que, según ha apuntado, "dificulta el acceso de los jóvenes a las viviendas, mientras las familias cada vez tienen que destinar más porcentaje de sus ingresos al alquiler de viviendas".

Por ello, la regidora municipal le ha pedido a Rodríguez que "resuelva" el problema, "que revise la Ley de Vivienda porque si algo no funciona hay que revisarlo", ha subrayado.

Además, también le ha reclamado a la ministra que ponga fin al "gravísimo problema" de la ocupación ilegal: "Lo que necesitan los propietarios de pisos es saber que si su vivienda se pone en alquiler, no va a terminar ocupada y que si hay un problema de ocupación tienen la seguridad jurídica para desalojarlo en 24 horas", ha planteado.

Chueca, que ante todo ha agradecido la predisposición de la ministra para el diálogo, no se ha mostrado muy convencida de que el ministerio vaya a afrontar ambos problemas: "Ha dicho que van a trabajar, pero creo que la orientación de las prioridades es algo diferente. No dice que no a buscar mayor seguridad jurídica, pero creo que el Gobierno si siquiera quiere abordar la cuestión de la ocupación", ha lamentado.