Importante cambio en el autobús de Plaza a partir del 1 de julio

Cientos de personas se desplazan todos los días en transporte público desde Zaragoza hasta Plaza. El bus que conecta desde hace unos meses Violante de Hungría con un recorrido circular por la plataforma logística ha sido muy bien recibido por los usuarios que abarrotan la parada inicial del Parque de Bomberos junto al Auditorio todos los días.

No es extraño ver una larga fila a primera hora de la mañana de personas que esperan con bastante antelación la llegada del bus que les lleva hasta su puesto de trabajo ya que no tienen vehículo propio para desplazarse hasta la zona. Estos viajeros, que piden un vehículo doble en las horas punta para no viajar por carretera tan apiñados, tendrán que estar atentos a la nueva modificación en su bus diario.

A partir del próximo lunes, día 1 de julio, la línea de bus entre Zaragoza y Plaza (501), gestionada por el Consorcio de Transportes de Zaragoza, tendrá autorización para tomar viajeros sin restricción alguna entre todas las paradas de su trayecto. Hasta ahora, y una vez aclaradas ciertas dudas administrativas, esta línea sólo admitía usuarios que tuvieran origen o destino en el centro logístico Plaza y no entre los puntos intermedios.

Un Decreto de la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, autoriza que, a partir del próximo lunes, se habiliten para subida y bajada de usuarios paradas en:

Calle Violante de Hungría/Escuela de Idiomas (ida) y Violante de Hungría/Gómez Laguna (vuelta).

Avenida de Gómez Laguna, 20 (ida) y Gómez Laguna 25 (vuelta).

Gómez Laguna/Urbanización La Floresta (ida y vuelta).

Avenida del Séptimo Arte con Cantando Bajo la Lluvia (ida) y Avenida del Séptimo Arte con La Ventana Indiscreta (vuelta).

Avenida Patio de los Naranjos con Bosque de la Trapa (ida); y Avenida de los Cañones de Zaragoza con C/Refugio de Góriz (vuelta).

"Es importante ofrecer este servicio a muchas personas que viven en esa zona sur de la ciudad y que requieren el autobús tanto para ir a Plaza como para dirigirse al centro de la ciudad. Creo que esta medida será muy bien recibida, ya que permitirá conexiones más directas con distintas líneas de autobús (urbano e interurbano) y con el tranvía, mejorando así notablemente su intermodalidad", ha explicado la consejera Tatiana Gaudes.