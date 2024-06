Asesoría psicológica gratuita LGTBI: «El problema no es que lo que la gente sea, sino lo que se encuentra"

El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha en octubre de 2022 una asesoría psicológica gratuita para víctimas de delitos de odio por identidad sexual y orientación sexual que, no obstante, también atiende a las personas LGTBI y a sus familiares o conocidos ante cualquier asunto o problemática derivada de su pertenencia a este colectivo. «El perfil de la gente que atendemos es muy variado. Vienen tanto jóvenes que han encontrado cierto rechazo entre sus familiares cuando se han declarado LGTBI como personas que han sufrido violencia de forma más explícita, acoso laboral, bullying e incluso ideación autolítica o intentos de suicidio», explica la psicóloga a cargo de este servicio municipal, Eva Serós.

Su experiencia al frente de la asesoría pone de relevancia la importancia de destinar recursos «para que todas las personas puedan vivir dignamente» sin condicionantes que les hagan «tener miedo».

«Es falso que las personas LGTBI hoy en día ya no tengan problemas en su día a día por su identidad u orientación sexual», afirma Serós. «Depende mucho de su contexto. El problema, está claro, no es ser LGTBI, sino sufrir LGTBIfobia. Y eso sigue existiendo», cuenta. «Depende de las redes de apoyo que tenga cada persona, de la familia, del entorno...», añade.

«En la consulta he atendido desde chicas lesbianas que se declaran como tal y que reciben una reacción por parte de sus familias que no esperaban hasta mujeres trans racializadas sin papeleles, trabajadoras sexuales o solicitantes de asilo que se enfrentan a situaciones muy complicadas. El espectro es muy amplio –insiste– y si están aquí es porque han sufrido LGTBIfobia. El problema no es lo que son, sino lo que se encuentran».

Esta asesoría gratuita, que funciona gracias a un convenio firmado entre el Colegio de Psicólogos y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha recibido este año a 31 personas de las que se ha ido haciendo seguimiento. El año pasado fueron 56 en total. «Aunque también viene mucha gente que no consta en los registros para realizar algunas consultas. La mayoría son personas LGTBI, pero también vienen familiares y amigos. Al principio nos costó difundir nuestra labor, porque la gente se pensaba que solo atendíamos a personas que han sufrido delitos de odio, pero poco a poco nos han ido conociendo», explica Serós.

Suscríbete para seguir leyendo