Parque Venecia, el barrio donde Zaragoza crece... y ‘rejuvenece’

Por pura y afortunada casualidad, esta información sobre Parque Venecia sale publicada mientras este barrio zaragozano celebra sus fiestas. Con ellas, sus habitantes, además de disfrutar de múltiples actividades y conciertos como el de Leticia Sabater, también celebrarán ya 15 años de la colocación de la primera piedra, que llegó el 1 de julio de 2009. También, la llegada de sus primeros moradores, el 30 de junio de 2011. Efemérides de una zona que hizo crecer a la capital aragonesa hacia el suroeste, como también crecen ahora sus 1.500 habitantes, de un total de 8.000, que tienen una edad comprendida entre 0 y 6 años. Es decir, echando cuentas, más del 18% de su población.

Fue en el año 2005 cuando se constituyó la junta de compensación para crear un nuevo barrio en una Zaragoza entonces gobernada por el alcalde socialista Juan Alberto Belloch. Cuatro años hicieron falta para que comenzaran las obras, un periodo en el que el mundo se vio sumido en una difícil crisis económica, la del año 2008. Sobre ese contexto, el presidente de la asociación de vecinos Somos Parque Venecia, José Antonio Andrés, recuerda que los trabajos comenzaron a raíz de que la cooperativa de su vivienda tuviera la licencia de construcción. «Las obras de urbanización no empezaban, así que nosotros comenzamos a construir el edificio en pleno monte, sin ningún tipo de calle, vial ni acceso», relata.

Hito que recuerda la colocación de la primera y la última piedra del barrio. / JAIME GALINDO

«Metimos las máquinas, empezamos a hacer nuestro agujero y a raíz de eso se forzó un poco el inicio de las obras de urbanización del sector 88-1», añade sobre un momento en el que ya se veía venir una crisis inmobiliaria, «pero en la junta de compensación, no».

«Acertamos en esa decisión, forzamos que se hicieran, por lo menos, las calles más cercanas a nuestras viviendas y, en 2011, entramos los primeros vecinos a parque Venecia, cuando estaban en construcción otras promociones que había alrededor», cuenta, 15 años después.

A estas alturas, Parque Venecia ofrece un aspecto muy distinto. En los terrenos de su simétrico diseño se levantan multitud de edificios, que hacen que sea un barrio casi colmatado. «Estamos en alrededor de un 90% de vivienda construida y entregada», precisa el presidente de la asociación de vecinos, que añade que «en breve» se entregará una de las últimas promociones y se iniciará otra de las pocas que quedan.

Todo ello en un entorno con «una media de edad muy joven, en torno a los 35 años, con más de 1.500 niños de 0 a 6 años». Este rasgo, no obstante, también exige servicios que respondan a las necesidades de su población. En ese aspecto, Andrés afirma que «se ha diseñado un barrio nuevo en Zaragoza, pero no se ha contado con los equipamientos públicos que necesitan sus 8.000 personas empadronadas».

La lucha por los colegios

Una de las principales reivindicaciones del barrio fueron los centros educativos para esa ingente población infantil. «Nos ha costado mucho tener dos colegios, a medias, porque no están totalmente construidos, está solo la parte de Infantil y Primaria», narra el representante vecinal, que apostilla que actualmente se está terminando una de la correspondiente a la educación Secundaria. También destaca el esfuerzo que supuso lograr la escuela infantil que ahora hay en Parque Venecia, «que se inauguró el año pasado». «Y ahora estamos pendientes de la biblioteca, la ludoteca… todo lo que estos niños, que ahora tienen entre 0 y 6 años, que de aquí a una década tendrán 15 o 16, van a necesitar», relata.

Más allá de la cuestión educativa, otra de las principales reivindicaciones se refiere a la sanidad y la construcción de un centro de salud. «El que tenemos lo compartimos con La Paz y está saturado», lamenta Andrés, que ejemplifica esta circunstancia con las demoras «de más de 15 días para la Atención Primaria». En este mismo campo, otra de las quejas vecinales se centran en la supresión del servicio de Pediatría por las tardes. «En un barrio con 1.500 niños es una locura», evalúa.

Más allá de estas reivindicaciones, el barrio vio recientemente cómo se cumplía «una demanda histórica de la asociación vecinal», es decir, las pasarelas y caminos hacia el Canal Imperial. Al respecto, cuenta que existía «una partida de dinero que no se había podido gastar de la junta de compensación» y que se plantearon «varias opciones» para hacerlo. Tras un proceso participativo, continúa, «se decidió que se eliminaran las torres de alta tensión, se construyeran estas rampas y escaleras y que se vegetalizara la zona».

«Ha costado diez años, pero ya tenemos las torres soterradas, las rampas y escaleras las hemos inaugurado ya y en noviembre nos han prometido desde el ayuntamiento que esta zona estará incluida en el Bosque de los Zaragozanos y que repoblarán esta zona con árboles», afirma.

Como Andrés, Sergio Cuartero es vecino de Parque Venecia, aunque llegó un poco después, en el año 2014. En su caso, y aunque es originario de La Almozara, llegó desde el Actur, donde vivía de alquiler con su pareja. «Decidimos apostar por un barrio tan joven», indica sobre una zona de la ciudad en la que, ahora, están «contentísimos».

«Nos faltan servicios, por supuesto», matiza Cuartero, que coincide con el presidente de la asociación de vecinos en señalar la creación de un centro de salud como una de las principales reivindicaciones. También le genera malestar la supresión del servicio de Pediatría y solicita que haya «un par de lanzaderas de autobús», pues resultan «más que necesarias». «Sobre todo, una que conecte con la zona hospitalaria de La Romareda y otra que nos conecte hacia Las Fuentes», precisa.

Un barrio de casi 10

«Con esos servicios, si ahora le doy un 9,5 al barrio, le daría un 10», asevera este vecino, que coincide con Andrés también en la petición de ampliar las líneas de autobús. Este, por cierto, añade como necesidad que haya más marquesinas, pues «casi ninguna» de las paradas tiene este equipamiento.

Otra habitante de Parque Venecia es Virginia Usón, quien llegó también en 2014, en su caso, procedente de Monsalud. «Era un barrio un poco desierto», recuerda de esos primeros momentos. Ahora, se muestra clara: «A mí el barrio me encanta, no me iría a vivir a otro sitio». Sin embargo, y como sus dos vecinos, observa «necesidades» como el centro de salud y el autobús. Pero también, «las salidas del barrio», pues el hecho de compartir conexión con el centro comercial Puerto Venecia determina su movilidad. «En temporada de rebajas o Navidad es prácticamente imposible salir del barrio o entrar», concluye.

