Aniversario de la tormenta: "El agua es lo más peligroso que hay, y te lo dice un bombero"

«El agua es lo más peligroso que hay, y te lo dice un bombero. Al fuego le quitas la comida y muere, pero si el agua baja con fuerza no la puedes parar, lo único que puedes hacer es intentar retirar todo lo que esté a su paso para minimizar riesgos». Habla Eduardo Sánchez, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, que recuerda la tarde el 6 de julio de 2023. «Habíamos recibido ya varios avisos durante el verano y ese mismo día también. Lo malo de ese tipo de tormentas es que son impredecibles. No sabes ni dónde ni cuánto van a descargar», explica.

Ese día de hace justo año tres factores jugaron a favor para evitar que hubiera víctimas mortales. «El primero es la suerte, que siempre es una cuestión que influye», dice Sánchez. La segunda variable que impidió males mayores fueron las actuaciones de los equipos de emergencias. Y la tercera, asegura el jefe de Bomberos, fue «el comportamiento de los zaragozanos». «Fue alucinante, cuando se estaba llevando a cabo el operativo de rescate en el Barranco de la Muerte no se escuchaba ni un solo grito. Todo el mundo mostró una calma digna de destacar. No hubo histeria», afirma.

La suerte se explica en este caso porque cuando empezó a bajar la corriente de agua por las calles de Parque Venecia, había en la zona dos dotaciones de bomberos que habían acudido previamente porque se habían comenzado a inundar algunos locales comerciales y garajes. «Fueron a achicar agua, así que cuando se formó la riada, ya estaban allí. Si no, nos hubiéramos demorado 4 o 5 minutos más en actuar y ese tiempo, a la hora de salvar vidas, es determinante. Podrían haberse perdido vidas», asume Sánchez.

No obstante, insiste el jefe de Bomberos de Zaragoza, este tipo de situaciones son «impredecibles». «Las tormentas de verano no se comportan de forma previsible. Un ejemplo claro está en lo que pasó con Filomena. Aquella tormenta avanzó desde el Atlántico con una velocidad constante. Se sabía perfectamente a qué hora iba a llegar a Zaragoza y por eso estábamos preparados y apenas hubo afecciones. Es más, recuerdo que el delegado territorial de Aemet (Rafael Requena) nos dijo que iba a empezar a nevar en el descanso del partido del Real Zaragoza. Y así fue. Yo lo estaba viendo, el árbitro pitó el fin de la primera parte, salí a la terraza y me cayó un copo de nieve. Eso no ocurre con las tormentas de verano», explica Sánchez.

No existe el riesgo cero

Es más, si la tormenta llega a descargar un kilómetro más al sur o al este, las consecuencias hubieran sido muy diferentes y el agua «hubiera actuado de forma distinta». «Hubiera bajado por otro barranco y, quizá, no hubiera llegado a la ciudad. O sí», cuenta.

Tras la tromba de agua de hace un año, los bomberos analizaron qué zonas y barrancos de Zaragoza eran susceptibles de convertirse en un torrente en caso de lluvias torrenciales. «Pero vamos, puede ocurrir en cualquier calle de la ciudad que tenga cierto grado de inclinación si cae el agua suficiente. El riesgo cero no existe», cuenta Sánchez.

Y es que la ubicación de Zaragoza, con tres ríos mediterráneos que pueden llegar a multiplicar su caudal en pocas horas si reciben aportes de agua, tiene sus peligros. «No se trata de coger la ciudad y construirla desde cero en otro sitio. Tenemos que aprender a convivir con los riesgos a los que nos enfrentamos. Igual que en Japón hay terremotos, aquí se dan estas circunstancias. Ni aunque fuéramos 2.000 bomberos en Zaragoza (ahora son 450) estaríamos exentos de peligro», zanja Sánchez.

