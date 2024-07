El restaurante de Aragón que cuenta con uno de los menús más largos de España

La gastronomía de Aragón cuenta con un sinfín de adeptos que deciden visitar el territorio aragonés para degustar alguna de las propuestas gastronómicas que más destacan en cualquiera de las tres provincias. La restauración aragonesa sirve de gran ayuda para potencias el turismo aragonés y servir de gancho para que miles de turistas visiten nuestra tierra en busca de un bocado sofisticado y diferente.

Cada hostelero intenta darle un aire distinto a su establecimiento para hacerlo diferente y ofrecer una experiencia única con cada bocado. También los hay que prefieren optar por una cocina donde solo se trate el producto aragonés o optar por las nuevas técnicas de vanguardia para ofrecer un menú novedoso y diferente.

Ante tanta técnica e innovación, la aparición de creadores de contenido ha ayudado a los consumidores de las redes sociales a descubrir establecimientos y nuevas propuestas que tal vez no conocías. Pablo Cabezali, más conocido como 'Cenando con Pablo, no ha podido resistirse a visitar Aragón y lo ha querido compartir con los miles de seguidores que tiene en Instagram y TikTok.

El influencer ha visitado recientemente la provincia de Zaragoza y no dudo en hacer una parada en la localidad Zaragoza de Almonacid de la Sierra donde ha visitado 'El Mesón de los 20 platos'. En el vídeo, el creador de contenido, que cuenta con más de 480.000 seguidores en Instagram, no ha dudado ni un segundo en acudir a este negocio hostelero. El restaurante ofrece al cliente uno de los menús más largos y grandes de España, ya que está conformado por más de 20 platos y su precio es de 29 euros. "Nadie ha podido terminárselo y yo tampoco", ha comentado el youtuber.

Un plato de sopa, cocido, judías blancas, menestra de verduras o borraja son algunos de los primeros platos que componen este menú que ha sido degustado por el influencer. A todo este recital de platos típicos de cualquier menú, le siguen otros indispensables como el chorizo, una ración de morcilla, croquetas o unos calamares a la romana.

Mientras va degustando cada uno de los platos que le van sacando, Pablo va dando su opinión y crítica con cada bocado que da. "El pavo a la miel me ha encantado. La carne está muy tierna algo que ayuda con cada bocado", comenta el influencer. Aunque el rabo de todo no le haya gustado, los caracoles van acompañados de "una salsa que está maravillosa". Como buen menú no podían faltar los postres: "He echado en falta algo más tradicional como unas natillas".