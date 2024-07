Ranera (PSOE) ofrece un gran pacto a Chueca tras atacar su gestión: "Usa la ciudad como un simple decorado"

En poco más de media hora, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha aprovechado su discurso del debate del estado de la ciudad para atacar, una vez más, las formas y modos de gobernar de Natalia Chueca. Pero esta vez no se quedó ahí, en una alocución dura y con mucha carga ideológica, la concejala del PSOE apeló de nuevo a ese espíritu de "chica de barrio" que utilizó durante la campaña electoral para confrontarlo con el modelo de ciudad del PP, una urbe "que usa como un simple decorado para ocultar los contenedores desbordados en Fray Julián Garcés, la suciedad y excrementos de la calle Doce de Octubre o las ratas que pasean a sus anchas por algunos solares del Casco".

Así, la portavoz socialista tiró de ideario izquierdista para atacar ala regidora del PP, en un discurso muy elaborado y que no es el que habitualmente se escucha en las comisiones y las sesiones plenarias. Por momentos, Ranera sonaba como una líder del movimiento vecinal, aunque utilizó el atril y su faceta más centrada para ofrecer no uno, sino varios pactos a la alcaldesa, unos acuerdos que le entregó en mano a la regidora y que Chueca no miró ni de reojo.

"En primer lugar, es imprescindible alcanzar un pacto por los barrios que los sitúe en el centro de las prioridades políticas y presupuestarias. Señora Chueca, recuperar las condiciones de vida de los barrios no es algo sencillo. Es, desde luego, más complicado que proponer la reforma de un listado de calles o avenidas en su periferia. Necesitamos encarar con seriedad y siempre de la mano de las entidades y de las asociaciones, los verdaderos problemas que sufren los vecinos y hacerlo de una manera transversal. Es fundamental recuperar el comercio local, con la regeneración de las arterias comerciales a través de acciones que pongan en valor su papel vertebrador en la vida de los barrios. Es irrenunciable, climatizar los colegios y reverdecer sus patios para convertirlos en plazas públicas y abiertas", pronunció Chueca.

Lola Ranera entrega una carpeta con varias propuestas de acuerdos a la alcaldesa Natalia Chueca / Miguel Ángel Gracia

Con respecto a la gestión del Gobierno del PP, Ranera ha repasado los principales varapalos que ha tenido Chueca en su primer año en el cargo, empezando por la reciente anulación de los tribunales de las ayudas a las familias de la escuela concertada para pagar extraescolares y sin olvidarse de la anulación de facto por parte de la Justicia de la prórroga del contrato del bus impulsada por la regidora.

En materia de movilidad, Ranera ha reivindicado, una vez más, la segunda línea del tranvía y le dijo a Chueca que "no tiene derecho" a vender "autobuses autónomos que circulan sin conductor" y otros proyectos "que son puro marquetin" mientras los vecinos de la ciudad se "hacinan" en las paradas de bus para poder llegar al trabajo.

Como no podia ser de otra manera, Ranera le recordó a Chueca la foto subida a lomos del dragón Fujur, el vídeo con las hamburguesas que se pagaron con dinero municipal y su frase el día de los Reyes Magos, cuando la regidora pidió a Sus Magestades que llevarán un regalo a todos los niños y niñas de la ciudad, "aunque fuera un libro".

Y mientras Chueca "se dedica al postureo", la alcaldesa, criticó Ranera, "está vendiendo la ciudad al mejor postor" y mencionó aquí también el fin de festivales como el Eifolk y el cambio de rumbo de equipamientos como Harinera, La Azucarera y Etopia. "Usted se ha convertido en una máquina de destrucción para la cultura y la participación. Usted no es libre para decidir, es rehén de los acuerdos de Azcón con Vox. Están encadenados a Vox", afirmó también, para recordar que los populares no apoyaron la moción en el último pleno en defensa de los colectivos LGTBI.

El "engaño" de La Romareda

Y como no, Ranera también tuvo palabras en su discurso para hablar de La Romareda, el "mayor engaño" del Gobierno del PP, afirmó. "Ahora más que nunca sabemos que la historia estaba escrita. Que ustedes utilizaron su posición para ir manejando a su antojo este proyecto. Construyeron durante más de dos años un relato, con el único fin de ganar unas elecciones. Nos mintieron una y otra vez y nos hicieron creer que el estadio costaría cero euros a los zaragozanos", criticó. "De un día para otro la nueva Romareda pasó de costar cero euros a más de 180 millones costeados por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Casi nada. Y, eso, sin contar con el campo provisional del parquin Norte", recordó Ranera.

Lola Ranera, este jueves / Miguel Ángel Gracia

Más allá de la gestión municipal, significativo fue el inicio del discurso de Ranera, quien se acordó en sus primeras palabras de las víctimas de la guerra en Gaza y Ucrania. La socialista aprovechó para alabar en ese momento a Pedro Sánchez y el reconocimiento de España del Estado palestino, en lo que fue prácticamente la única mención de Ranera al Gobierno de España. También alabó la gestión de la Delegación del Gobierno en las negociaciones con el ayuntamiento para poner en marcha el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogén.

Ranera también afeó a Chueca la elección de la fecha del debate del estado de la ciudad, que siempre se había celebrado en noviembre y que en esta ocasión está teniendo lugar en julio, coincidiendo con la primera semana de obras en La Romareda. "Ha acabado con una tradición de más de 20 años de un plumazo. A lo largo de este año ha demostrado que desconoce el valor del respeto institucional. Y esa falta de respeto la tiene también con los ciudadanos que acuden al pleno, porque usted no duda ni un segundo en abandonar el pleno cuando los vecinos hablan", dijo.