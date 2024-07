El AVE entre Zaragoza y Marsella cumple un año: "Ha sido un gran acierto"

El tren de alta velocidad que une Madrid con Marsella comenzó a funcionar el pasado 28 de julio. A punto de cumplir el primer aniversario desde su puesta en marcha, esta línea cuenta con una parada en Zaragoza. La conexión ha cambiado la forma de trabajar de muchas personas que utilizan esta línea con frecuencia por motivos laborales. Además, también ha servido de nexo de unión con el país galo para potenciar el turismo de la capital aragonesa y Aragón con la Costa Azul francesa.

Ante la nula oferta de vuelos desde Zaragoza a esta zona de Francia, la opción de viajar en AVE se antoja como una solución de gran agrado para muchas personas que prefieren esta opción a otras alternativas como la de desplazarse a los aeropuertos de Madrid o Barcelona para poner rumbo a uno de los lugares más turísticos del país vecino.

El AVE con dirección Marsella parte de Madrid a las 13.25 horas y para en la capital aragonesa sobre las 15.00 horas para llegar a la estación francesa a primera hora de la noche. Desde su puesta en funcionamiento, la línea ha recibido numerosos elogios por parte de los usuarios que la frecuentan regularmente. Aunque numerosos viajeros la usan por motivos laborales, hay otros tantos que aprovechan sus vacaciones para desconectar unos días y visitan algunas de las ciudades francesas que componen la Costa Azul como Narbona, Montpellier, Nîmes o Lyon.

Un viaje por motivos laborales o vacacionales

Pierre, un trabajador francés que usa mensualmente la línea, ha manifestado su gratitud sobre la existencia de este enlace: "La conexión de alta velocidad ha cambiado mis viajes de negocios. Tengo varios proyectos en Zaragoza y suele coger esta línea dos veces al mes. En vez de bajarme en Marsella, yo cojo el AVE en Aviñón".

Otro de los puntos a favor que destaca es la comodidad de viajar directo sin tener que hacer ningún tipo de transbordo. "Antes tenía que desplazarme en avión hasta Madrid o Barcelona para después coger un coche o un tren que me trajera hasta la capital aragonesa. Ahora esto ha cambiado y puedo realizar este trayecto en menos tiempo y sin la necesidad de hacer cambiarme de tren". Al igual que Pierre, un empresario de Zaragoza también utiliza este servicio por motivos laborales para viajar hasta Marsella. Ambos coinciden en el acierto de la línea para "aprovechar mejor el tiempo de trabajo y no tener que utilizar otras vías de transporte que demoran la llegada a Zaragoza".

Pierre es un usuario francés que utiliza esta línea por motivos laborales. / Laura Trives

Aunque no todo son viajes laborales. El AVE Zaragoza-Marsella es una excelente opción para quienes desean pasar unos días de vacaciones y hacer turismo por algunas de las ciudades con más encanto de la costa Azul como Marsella, Narbona, Béziers o Arlés. Una familia de zaragozanos aprovechan sus vacaciones para viajar hasta Montpellier. "No es la primera vez que utilizo este tren para ir a Francia. Me parece un gran acierto porque no nos gusta coger el coche y así podemos viajar utilizando este transporte", comenta Francisco, padre de la familia.