Zaragoza debate este miércoles la modificación PGOU para evitar la instalación de renovables en la huerta

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza debatirá este miércoles de forma definitiva la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establece prohibiciones para la implantación de fotovoltaicas en zonas de regadío y huerta a fin de establecer un ordenamiento "claro" y con el objetivo de que la ciudad sea una ciudad "amable" con la producción de energías limpias.

Así lo ha explicado el consejero municipal del ramo, Víctor Serrano, quien ha apuntado que esta modificación es "poner orden" y "un dique" a la instalación de fotovoltaicas a los regadíos y huerta zaragozana y, por tanto, será "el derecho y los servicios jurídicos" los que dirán si se ha llegado a tiempo con ese dique para la implantación de fotovoltaica en dos instalaciones de la huerta de Movera que ya se habían iniciado a tramitar cuando el ayuntamiento empezó a trabajar en esta prohibición.

"No lo va a resolver la política y actuaremos en consecuencia de lo que digan los informes jurídicos", ha dicho Serrano en relación a dos de las cinco instalaciones solicitadas en Movera, de las que tres son "absolutamente inviables" porque no tenían los informes favorables del INAGA, mientras que las otras dos sí tienen concedidas autorizaciones de otras administraciones y están pendientes de la licencia municipal, incluso antes de que el ayuntamiento aprobara esta modificación de forma inicial y la moratoria, por lo que será una cuestión "absolutamente jurídica".

El concejal ha recordado que fue "la izquierda" en el ayuntamiento, la que aprobó en mayo de 2018 parámetros que permitían la instalación de estas energías en cualquier suelo del término municipal y, aunque ha añadido que "no se haría con mala intención", ha apunado que ha producido "distorsiones" en el territorio. Y ello amparado porque con los 8 años de gobierno socialista en Aragón la práctica frecuente era que se "autorizasen absolutamente todas las plantas" de producción de energía a través del INAGA.

Así, sobre las cinco plantas de la huerta de Movera ha dicho que no existiría ese problema sin esas autorizaciones administrativas que no dependían del Ayuntamiento de Zaragoza a falta de obtener, o no, la licencia municipal.

Por otro lado, esta modificación sí que permitirá a una industria ya existente en la que haya suelos colindantes libres el uso de esos suelos para la producción de energía siempre que sea para autoconsumo. También se introducen distancias mínimas de 750 metros para las plantas solares y de 1.000 para las eólicas de suelos residenciales, entre otras. "Ordenamos donde no había orden", ha incidido Serrano.

Ha incidido en que algunos grupos cuando gobernaron "lo que hicieron fue desordenar" y en que, en cualquier caso, es una modificación "amable" para que Zaragoza siga acogiendo esta energía verde.