Vox une sus votos al PSOE y ZeC para frenar una ordenanza del PP en Zaragoza

El Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que esperar para aprobar su más que anunciada ordenanza Sandbox. Esta normativa iba a dar facilidades a los proyectos y empresas emergentes para probar sus productos en la capital aragonesa sin tener que cumplir con el resto de normativa vigente. «Una alfombra roja a la innovación», defendían los populares, que por el momento han tenido que enrollar y volver a guardar. Vox unió sus votos a los de ZeC y el PSOE para forzar la retirada del expediente, que se debatía este jueves en la comisión de Presidencia.

La jugada de los de Abascal pronto levantó sospechas después de los líos entre la ultraderecha y los populares la semana pasada. Pero salió el portavoz de Vox en rueda de prensa, Julio Calvo, para aclarar que su postura «no tenía que ver con la ruptura del Gobierno de Aragón». «Mantenemos la misma postura que siempre. Aprobaremos aquellas cuestiones del Gobierno que nos gusten. Y las que no, no», afirmó Calvo.

Según criticó el portavoz de Vox sobre el texto propuesto por el PP, la ordenanza Sandbox contempla «excepciones en el cumplimiento de normas municipales» para aquellos proyectos que sean considerados innovadores. Pero es el Gobierno municipal el que determina qué iniciativas pueden acogerse a estas ventajas. Y es esto lo que no convence ni a Vox ni a la izquierda, que defienden que sea el pleno el que pueda otorgar estos beneficios a empresas concretas.

Fue la concejala del PSOE, Ros Cihuelo, la que pidió antes de que se debatiera la ordenanza que se retirara el expediente, algo que Vox también iba a hacer, aseguró Calvo. Según la portavoz socialista, Lola Ranera, el PP ha intentado «imponer una normativa sin consenso ni negociación» y estimó que la redacción de la ordenanza, tal y como la ha presentado el PP, genera dudas jurídicas «al no establecer plazos definidos ni criterios claros sobre qué constituye una empresa emergente». No obstante, Ranera no perdió la oportunidad y, siguiendo la estela de la crisis de Gobierno en el ámbito autonómico, acusó al equipo de Natalia Chueca de «inestabilidad» al no haber conseguido aprobar una ordenanza que llevaba tiempo anunciando.

Por su parte, Julio Calvo explicó también que otro de los motivos por los que apoyaron la retirada del expediente fue que «no han tenido apenas tiempo» para estudiar las observaciones de los servicios jurídicos municipales, puesto que hace solo 48 horas que tuvieron acceso al expediente en una semana, además, en la que la comisión de Urbanismo llegó cargada: más de 6.000 folios tenían que revisarse los concejales.