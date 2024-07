Arte a la espera en Zaragoza: cuando hasta para donar hay que rogar

La Fundación Ingenio Azul nació recientemente con un objetivo claro aunque no del todo sencillo: embellecer Zaragoza. Su impulsor, Emilio Parra, se ha hecho conocido por querer reconstruir la Torre Nueva en el mismo punto en el que estaba cuando se derribó en 1893, pero este no es ni mucho menos el único proyecto que desde esta entidad se traen entre manos. Es más, este mecenas –a él no le guste esta palabra– ya ha adquirido un reloj solar que pretende donar a la ciudad pero, tras meses de conversaciones, el ayuntamiento le sigue «dando largas». Hasta para regalar algo, arte en este caso, hay que rogar.

En todos estos proyectos, el equipo de la Fundación Ingenio Azul «ha invertido mucho tiempo y dinero». El caso puede que más significativo a estas alturas es el del reloj de sol comprado por Parra y elaborado por Juan Antonio Ros y Teo Ros. Esta obra de arte, con el nombre de Conciencia, ha sido diseñada para instalarse en la plaza Paraíso y, en principio, el ayuntamiento acogió la donación con entusiasmo, relata Parra.

Sin embargo, seis meses después de los primeros contactos entre Parra con los responsables municipales, la pieza está terminada pero sigue sin contar con los permisos municipales.

«Es un constante que sí que no», lamenta Parra, que explica que el diseño de esta pieza (que se puede observar en la imagen que acompaña esta página) está pensado para ser exhibido en la plaza Paraíso, en un lugar en el que le da el sol durante todo el día, donde no interfiere en las visuales y en un espacio al que se adapta perfectamente. No obstante, dice Parra, en las últimas semanas le han propuesto sacar esta plaza del centro y llevarla a un barrio. «Se ha hecho ex profeso para ese lugar», insiste la cara visible de la fundación, que se ha gastado 40.000 euros en adquirir la obra que pretende donar a la ciudad.

Uno de sus creadores, Juan Antonio Ros, explica que este reloj solar es una escultura creada no solo para el deleite estético. «Tiene un sentido formativo», cuenta. La obra son en realidad dos relojes solares en una misma estructura que darán la hora en números con un margen de error de tan solo dos minutos. También será capaz de señalar hitos relevantes del año como los equinoccios y los solsticios, así como las constelaciones zodiacales. «El Sol es la energía que mueve el mundo. Es la principal fuente de energía renovable porque gracias al Sol también se mueve el viento. La pieza también busca concienciar sobre la sostenibilidad», cuenta Ros. Él es también el autor del reloj solar de Vadorrey, que es capaz de dar la hora con una precisión de récord: tiene un margen de error de tan solo 15 segundos.

Otro de los proyectos de la Fundación Ingenio Azul para embellecer Zaragoza es la creación de un museo de esculturas al aire libre, que a pesar de las múltiples comunicaciones con el ayuntamiento todavía no tiene una ubicación definida. Parra apuesta por la plaza de Los Sitios, pero el consistorio no se ha decidido. «En enero me dijeron que bien, y así seguimos», cuenta.

Mejor acogida fuera

A la escultura de Pomodoro se sumaría otra de Jorge Oteiza, que la fundación ya tiene almacenada, otra de Ascaso –ya pagada– y una reproducción del David de Gargallo pero de dos metros de alto, si bien esta última podría acabar en el entorno de la plaza del Pilar. «En principio les pareció muy buena idea y la familia de Gargallo –que ha cedido los derechos de reproducción de la obra– les encantaría ver esta obra en un lugar tan significativo de la ciudad. Pero ahora nos dicen que no les convence la idea cuando podría atraer muchos visitantes. Si nos siguen mareando, al final no fundiremos la escultura», denuncia este mecenas del siglo XXI, cansado de tener que rogar. «En otras comunidades, como Cataluña, están acogiendo mejor mis propuestas. Todo son facilidades y aquí es al contrario», denuncia Parra.

Y en una situación parecida está el proyecto de reconstrucción de la Torre Nueva. El pasado 20 de junio, una mayoría parlamentaria aprobó en las Cortes una proposición no de ley para apoyar la reconstrucción de este símbolo de Zaragoza. PP, PSOE, Vox, CHA y el PAR votaron a favor. «¿Y ahora qué? ¿De qué ha servido?», se pregunta hastiado Parra. «Propuse financiar las obras de la torre, pero no quiero que la gente crea que hago esto para hacerme famoso. No quiero que sea la torre de Emilio Parra como algunos me critican. Si la gente de verdad quiere la torre, que la pidan. La sociedad tiene que moverse», recalca el fundador de Ingenio Azul, cuyos planes para con la capital aragonesa nunca pecan de falta de ambición. Parra confía en la ciudad, se nota cuando habla. Ahora solo falta que los responsables políticos confíen en él. Pocas veces ha costado tanto aceptar un regalo.