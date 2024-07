Preparar el Parking Norte para acoger el campo modular costará unos 2 millones

El Gobierno de Aragón ya ha recibido el proyecto de reurbanización de los suelos del Parking Norte de la Expo, donde se levantará el estadio modular en el que jugará el Real Zaragoza a partir de agosto de 2025. Y es que antes de montar ese campo de fútbol portátil, la DGA constató la necesidad de preparar el terreno, puesto que el aparcamiento se encuentra en muy mal estado de conservación. Ponerlo a punto supondrá una inversión que superará los 2 millones de euros.

Fue a principios del pasado mes de mayo cuando el Ejecutivo autonómico licitó un contrato para la redacción de este proyecto. El encargo lo acabó recibiendo la empresa MSM Arquitectos y Urban Mater y, 12.750 euros mediante, ya se han analizado todas las necesidades para acondicionar este inmenso solar.

Así es como se ha concluido que la reurbanización de los terrenos tendrá un coste de algo más de 2 millones de euros, una cuantía que asumirá la DGA. El grueso de la inversión servirá para reparar las instalaciones del tendido eléctrico, la red de saneamiento y tuberías y las vallas, así como limpiar todo y reponer aquellos elementos que han sido sustraídos y vandalizados.

Con estos trabajos, se reordenará el solar y se preparará el terreno para que pueda contar con el espacio suficiente para que quepa el estadio modular, que tendrá capacidad para 20.000 personas.

También se ha previsto habilitar una zona reservada a los aficionados, al estilo de una fan zone, y dos áreas de aparcamiento para coches: una privada con espacio para unos 80 vehículos y otro público con capacidad para otros 450, aproximadamente.

La zona se dejará lista para poder acceder al nuevo estadio modular, en el que jugará el Zaragoza durante dos temporadas por lo menos, a través de la calle Luciano Gracia, que es la que separa los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol del estadio de atletismo Corona de Aragón.

Problemas con la propiedad del suelo

En la documentación previa a este contrato del Gobierno de Aragón ya se constataba el mal estado de las instalaciones. Prácticamente no queda en la zona ninguna tapa de alcantarilla, todo lo que tenía algo de valor se ha sustraído y la red de suministros estaba obsoleta. El Parking Norte ya se reurbanizó hace más de una década para poder acoger conciertos durante las Fiestas del Pilar, cuando se asfaltaron partes del aparcamiento que antaño eran de tierra. Pero desde entonces el mantenimiento ha brillado por su ausencia.

No obstante, este no es el único obstáculo con el que se ha topado el Gobierno de Aragón a la hora de acondicionar la superficie del Parking Norte de la Expo. Y es que resulta que no todos los terrenos eran de su propiedad. Parte eran del Ayuntamiento de Zaragoza –que el pasado mes de mayo ya cedió los 4.500 metros cuadrados que eran suyos–, otros tantos metros eran de una comunidad de regantes y otras porciones de suelo pertenecían a particulares. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha tenido que llegar a acuerdos con todos ellos para comprarles los terrenos, aunque la cifra para hacerse con los suelos no habría sido demasiado abultada.

Una vez se ha recibido el proyecto de reurbanización y se ha ordenado la propiedad del suelo, el Gobierno de Aragón tendrá que proceder a la licitación de las obras como tal, esas que costarán unos dos millones de euros. Los plazos siguen corriendo y la DGA no puede esperar mucho más puesto que tiene que asegurarse que los trabajos están acabados a lo largo de la próxima temporada.

Una vez que el terreno esté listo llegará el turno de instalar el estadio modular en el que jugará el Real Zaragoza en la temporada 2024-25. Para ello, en las próximas fechas el Ejecutivo tiene que tener listo ya el proyecto para poder licitar la construcción de esa infraestructura.

Quedará todavía por resolver la fórmula de entrega del Parking Norte a la sociedad Nueva Romareda, que será la que costee el nuevo estadio modular. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, mencionó una vez que se estaba estudiando una cesión temporal de los terrenos, aunque la opción de que la DGA los alquile mientras el campo portátil está en uso también está o ha estado encima de la mesa.

El objetivo es además que la reurbanización del aparcamiento de la Expo sirva también para la futura Ciudad del Deporte prometida por Chueca, un proyecto que se ha ralentizado y que la regidora ni mencionó en el último debate del estado de la ciudad, que tuvo lugar hace apenas diez días, a pesar de ser una de sus promesas electorales estrella. Del campo modular que allí se va a instalar se podría aprovechar el césped para después rodearlo de unas gradas de obra con menor capacidad, lo que sería el primer equipamiento de esa Ciudad del Deporte.

La incógnita del presupuesto Los 200.000 euros que costará reurbanizar el Parking Norte los asumirá el Gobierno de Aragón, pero será la sociedad Nueva Romareda SL la que tenga que sufragar el estadio portátil que allí se instalará para que juegue el Real Zaragoza. El presupuesto de esta infraestructura deportiva no se ha concretado todavía pero rondará entre los 8 y los 10 millones de euros. Esta cantidad tendrá que añadirse a los 151 millones (más IVA) que costará construir la Nueva Romareda, así que lo que comenzó costando este año 140 millones de euros ahora está ya en 160. Y eso que las obras no han hecho más que comenzar.

