La tienda solidaria de Ommael ya está en marcha: "Todos deberíamos aportar para acabar con la miseria en el mundo"

La tienda solidaria de Ommael abrió este lunes sus puertas. Se trata de un negocio de venta de productos de segunda mano cuyo beneficio irá destinado a ayudar a las personas, ya que, la tienda colabora con la oenegé ASA (Acción Solidaria Aragonesa). Se ubica en la zona céntrica de Zaragoza. En concreto, en la calle Miguel Servet 34, cerca del cruce con el Camino de las Torres.

Ommael es una figura muy conocida de Zaragoza que acostumbra a dar vueltas por la ciudad, leyendo el futuro a través de la palma de la mano, dando hojas astrales o adivinando los signos zodiacales de las personas. Pero ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto. Ha decidido abrir un establecimiento solidario, según afirma, tras “recibir una herencia familiar” y, así, hacer algo solidario con él.

“La idea ya la había tenido antes porque yo sabía que la gente tiene llenos sus armarios de cosas que no utilizan para nada y tras recibir este dinero decidí tomar la decisión”, confiesa Ommael. Tras tomar la decisión quiso buscar una ONG con la que colaborar porque para él desde un principio todo iba de “ayudar a los demás, a las personas que más lo necesitan”.

Tienda solidaria de Ommael / Jaime Galindo

Una tienda que colabora con ASA

Entre todas las oenegés ha acabado eligiendo a ASA. Ommael lo ha tenido claro: “ASA me gustó porque es de aquí, los veo muy auténticos, responsables y muy competentes”. De esta forma, con los beneficios que le traiga la tienda y una vez superado los gastos, todo lo ganado irá destinado a contribuir en los proyectos de esta ONG. Además, también cuenta Ommael, que cada mes irá diciendo cuánto dinero destinan para ayudar tanto en sus redes sociales como en ASA a través de informes.

La tienda mantiene la visión de la vida del mítico personaje de Zaragoza. Se trata de un establecimiento altruista y que busca la realización de la vida a través de ayudar a los demás: “Aquí en occidente derrochamos muchos de nuestros bienes en vicios, en lujos y en consumismos y a mí eso me da igual, pero todos deberíamos aportar nuestro granito para acabar con la miseria del mundo”. Así pues, comenta que esto ayuda a amar la vida algo que para él es muy importante: “Hay que amar a la vida para que ella me ame a mí. Si no amo a la vida mi felicidad espontánea no va a fluir, necesitaré cosas del exterior para poder disfrutar algo”.

Tienda solidaria de Ommael / Jaime Galindo

"Todo tipo de productos siempre y cuando estén en buen estado serán recibidos con los brazos abiertos", explica Ommael. En el interior de la tienda se puede encontrar ropa, cuadros, cubertería y demás utensilios de cocina, juguetes, peluches, cristalería entre otras cosas. Incluso, Ommael cuenta que ayer en la apertura le dijeron que le iban a traer una televisión.

“Al principio empecé con cosas que tenía yo, de mis familiares y de amigos, pero ayer con la apertura ya he ido consiguiendo productos de otras personas para venderlos”, afirma Ommael. Los productos se venden en precios muy económicos excepto los que son íntegramente nuevos que “están a precio de tienda normal”.

La inauguración ha sido un éxito

Este lunes la tienda, situada en Miguel Servet, abrió sus puertas por primera vez y aunque no tuvo una gran fiesta de inauguración, Ommael está muy contento por la recepción: “No hice nada especial, lo especial fue la gente que vino. Ojalá venga tanta gente como ayer todos los días. Fue un éxito”.

Unos clientes que la mayoría, cuenta, que son personas mayores, pero que también fueron personas de unos 40 años. Al mismo tiempo, por redes mucha gente joven le ha avisado de que se pasará. “En redes se ha notado, mucha gente me ha dado corazoncitos y muchos comentarios de gente encantada con lo que estoy haciendo y esto me llena mucho”, confiesa Ommael.

Ommael espera que funcione y que “la gente se anime a ayudar y a ser más altruista” pero también tiene los pies en el suelo. “La tienda durará lo que tenga que durar, si la gente que es quien la mantiene sigue trayendo cosas aquí estaremos, pero si no la cerraremos y abriremos otra cosa también solidaria. Por ejemplo, una biblioteca o algo que contribuya a mejorar, algo altruista”, explica Ommael.