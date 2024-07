PP y Vox muestran sintonía antes de su primer ‘test’ serio

Ha pasado ya casi una quincena desde que Vox dinamitara los pactos con el PP en los gobiernos autonómicos, lo que alcanzó de lleno a Aragón. Mientras el presidente, Jorge Azcón, ejecutaba por la vía rápida la reorganización del Ejecutivo y el panorama en las Cortes cambiaba notablemente, la crisis no se ha hecho notar demasiado en Zaragoza durante este tiempo. Es cierto que los de Santiago Abascal no llegaron al gobierno de la ciudad, pero sí que son socios prioritarios para unos populares que, sin su apoyo, sufrirían para que la capital aragonesa no se viera abocada a un posible bloqueo. Esta cortesía entre incendios se volvió a manifestar este miércoles, cuando la alcaldesa, Natalia Chueca, el portavoz de Vox, Julio Calvo, y el concejal Armando Martínez compartieron el acto de presentación de la nueva comisaría del Gancho. Una sintonía que llega, además, un día antes del primer test serio al que se enfrentan: el pleno del mes de julio.

«Si hay algo que responde a la colaboración por parte de Vox con el gobierno (de la ciudad), y siempre ha respondido, en esta legislatura y la pasada, es la responsabilidad para que la ciudad avance y no se paralice», halagó la regidora, que insistió en agrader este rasgo después de afirmar que desde el PP tendrán que «seguir llegando a acuerdos» con esta formación en Zaragoza.

«Seguimos trabajando por los zaragozanos y seguimos impulsando proyectos que son puntos de coincidencia entre los dos partidos políticos», dijo Chueca, que no muestra reparos en fotografiarse con los miembros de Vox tras la crisis y que ejemplificó estos momentos de encuentro en el reciente visto bueno a la ordenanza de Movilidad, pactada con este grupo.

La relación entre ambas fuerzas en la ciudad ha sido objeto de escrutinio desde que el PP y Vox partieran peras el día 11, por lo que Calvo ya se ha tenido que pronunciar sobre esta situación en distintas ocasiones. La ruptura llegó, además, justo antes del debate del estado de la ciudad. El día anterior, el portavoz de Vox ya auguró que no influirá sustancialmente en el consistorio la crisis y muestra de ello fue que salieran adelante casi todas las propuestas de la bancada derecha, que mantuvo prácticamente intacto su rodillo.

Calvo siempre ha mostrado prudencia con este tema y, el mismo día 11, también afirmó que la ruptura podría propiciar que su grupo esté menos condicionado en Zaragoza. Aunque, como suele hacer, destacó que su partido seguiría haciendo una oposición constructiva y responsable. Es decir, que seguirán apoyando lo que consideren adecuado. Este miércoles, ese discurso permanecía intacto y así lo manifestó cuando dijo que hacían «explícito y manifestando» su «compromiso» y «acuerdo» con un tema como es el de la seguridad, con la nueva comisaría de la Policía Local.

«Tiempo habrá de hacer explícitas nuestras discrepancias o de demostrarlas, pero hoy no es el día», subrayó Calvo. Una jornada después, en el pleno, la pregunta que surge es saber si llegaráese momento o, por el contrario, la sintonía entre PP y Vox seguirá sonando como una caja de música que no se termina de cerrar.

