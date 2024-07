El PSOE denuncia que Chueca destine otros 3,5 millones de euros de los ahorros de Zaragoza a Avanza

La concejal socialista Marta Aparicio ha criticado este viernes que el gobierno municipal de Natalia Chueca haya destinado otros 3,5 millones de euros del remanente de tesorería del Ayuntamiento de Zaragoza a Avanza. La socialista ha afeado que el PP siga disparando el gasto corriente y aumentando la partida a la empresa concesionaria del bus, “sin mejorar el servicio ni atender las preocupaciones de los ciudadanos”.

La edil socialista ha explicado que el gobierno de la ciudad aprobó el jueves una modificación de crédito por la que ha destinado el remanente de casi 4 millones de euros de los organismos autónomos del ayuntamiento a las empresas Avanza (3,5 millones) y a FCC y Urbaser (aproximadamente unos 500.000 euros). “Son organismos como el Imefez, Zaragoza Cultural, Patronato de Educación y Bibliotecas o Turismo que prestan un servicio directo a la ciudadanía. Son entidades responsables de los talleres de empleo o de las escuelas infantiles, por poner algunos ejemplos”, ha asegurado Aparicio.

En total, según ha señalado, el gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca ha sacado adelante modificaciones de crédito de remanentes por 13 millones de euros en los últimos días, “de los cuales la mitad han ido directamente para Avanza”. Mientras, el resto se dedica a pagar obras presupuestadas en 2023 que no se ejecutaron, pero que sí estaban adjudicadas y no se incluyeron en el presupuesto de este año. Y otra parte a otras obras que contaban con financiación externa presupuestada “y han decidido no solicitar esa financiación”.

Para Aparicio, esta forma de actuar constata que el presupuesto, aprobado hace apenas cuatro meses, es “mentira”, ya que hay que “incorporar el remanente a pagar a las contratas porque infradotaron las partidas”. “Unas partidas que se han ido incrementando de manera exponencial desde que el PP gobierna, pero lo cierto es que en poco o nada se nota”, ha criticado.

La concejal soclalista ha censurado que Natalia Chueca “esté disparando el gasto corriente” sin que se invierta más, porcentualmente hablando. Y ha puesto como ejemplo el incremento de la partida para el transporte público, que ha aumentado en más de 25 millones de euros, sin contar esta última modificación, “con la que superaremos los 30 millones”.

Todo esto, ha destacado Aparicio, desmonta la leyenda de que la derecha, el Partido Popular, gestiona bien. “La realidad es que el 76,42% del presupuesto se va a gasto corriente y tan solo un 8% a inversión”, ha afirmado. “La realidad es que los presupuestos son una mentira y que el gasto corriente está disparado sin que mejore la vida de los ciudadanos”, ha añadido.

Con el presupuesto más alto de la historia del ayuntamiento, más de 1.100 millones, “los únicos que van a notar este incremento son las contratas”. “La realidad es que las prioridades de quien gobierna esta ciudad están claras y no pasan por mejorar la calidad de vida de los vecinos de Zaragoza. Ni tan siquiera pasa por hacerle caso a su barómetro municipal, publicado ayer mismo, que ha puesto de manifiesto que el autobús es uno de los problemas de los zaragozanos”, ha manifestado.