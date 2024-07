Éxito absoluto de la tienda que vende paquetes sorpresa de Amazon en Zaragoza

En el Centro Comercial Carrefour Actur ha abierto un centro donde se venden paquetes misteriosos. Muchos han sido los curiosos que se han acercado, ya sea, para ver o para probar suerte con algun producto de Amazon. La empresa francesa Destock Colis, especializada en vender paquetes perdidos o no reclamados, está detrás de este establecimiento que se podrá encontrar entre el 29 de julio y el 3 de agosto junto a la entrada del supermercado de Zaragoza en la planta baja, donde anteriormente se encontraba una tienda Decimas.

Los paquetes, nos cuentan los clientes, tienen un precio de 15 euros el kilo, de esta forma, no importa el tamaño del paquete, ya que, por muy grande o pequeño que sea no tendrá efecto alguno en el precio. Aun así, los paquetes grandes son los que más llaman a los consumidores. “Porque he venido con la moto que si no me llevaba los paquetes grandes que es que parece que haya un árbol de navidad dentro”, se sinceraba uno de los curiosos.

El local abre a las diez de la mañana y continúa de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas. Ya a primera hora se puede encontrar una gran fila de gente ansiosa por probar fortuna comprando uno de los paquetes misteriosos.

Se pueden encontrar productos de Amazon

Este producto se trata de paquetes perdidos o no reclamados de grandes empresas de transporte y plataformas de comercio electrónico como Amazon. Los paquetes no han sido abiertos ni alterados por nadie. Eso sí, una vez en el local, sí que pasan por una gran serie de manos de personas dispuestas a intentar adivinar lo que hay dentro para ver si merece la pena comprarlo.

Las técnicas son muy diversas. Algunos prefieren coger paquetes grandes y poco pesados, otros, sin embargo, buscan, productos que sean más duros porque así descartan que sean ropa y por último los más valientes que van a lo que cojan. “Hemos venido porque nos hacía gracia y para ver si conseguimos algo de valor, pero luego igual nos llevamos un chasco”, afirma una pareja de clientes.

La ilusión de los compradores va por conseguir ropa, calzado o incluso aparatos tecnológicos aunque como algunos afirman “si no me sirve a mí, seguro que a algún familiar le puede venir bien”.

Está siendo todo un éxito

Desde que empezó el local está siendo todo un éxito con una fila que acumula decenas de personas. “He venido y me ha sorprendido que hubiera tanta gente. Ayer tenía sentido que abría por primera vez, pero que hoy hubiera tanta gente me ha sorprendido”, dice un comprador mientras sale del establecimiento con 3 paquetes bajo el brazo. Otra cliente se lamentaba: “Seguro que se llevaron todo lo bueno ayer, hoy nos quedan los restos no habrá nada bueno”.

Al mismo tiempo llama la atención de los clientes habituales del centro comercial de Zaragoza que miran atónitos y desconcertados la cantidad de personas que quieren comprar uno de los paquetes. Algunos no entienden muy bien de que se trata, sin embargo, otros encuentran similitudes con programas de televisión donde pujan por trasteros y bromean que “puede que te toque una tablet o una tableta de chocolate”.

La empresa francesa busca darle una segunda vida a esos paquetes que por diversos motivos se han perdido o que no han sido reclamados y asegura que en el interior del paquete hay productos suficientes como para cubrir el precio que cuestan las cajas misteriosas y que, obviamente, una vez abiertos o comprados no se pueden devolver.