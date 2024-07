El PSOE de Zaragoza acude a la Justicia por la recalificación del Jesús y María

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido su palabra y este miércoles ha iniciado los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo contra la recalificación de los terrenos del antiguo colegio Jesús y María, en el centro de la ciudad. Para ello, los socialistas han acudido por la mañana a la Audiencia Provincial, después de que el pasado jueves, su portavoz, Lola Ranera, avanzara en el pleno que tomarían esta medida.

Ya este miércoles, Ranera ha recordado que el acuerdo para recalificar estos suelos mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada en el pleno del jueves con los votos de Vox y el PP, era "ilegal", lo que ha llevado a que presenten este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Lo han hecho, según ha destacado la portavoz socialista, "para defender el interés general", pues, bajo su punto de vista, no se puede presentar una recalificación "que es de iniciativa privada" con la que esa parte "gana una posición importante", al lograr que los suelos pasen de uso educativo al residencal, "y que la ciudad no gane nada".

En ese sentido, ha criticado que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "ha decidido que primero hacía esa recalifiación" para después tratar de llegar a acuerdos con la empresa dueña de los suelos, Wilkox, que beneficien a Zaragoza. "El grupo municipal socialista no está de acuerdo porque hemos perdido todo el poder de negociacion", ha destacado. "No entenemos por qué el señor Serrano ha garantizado estos beneficios a la empresa privada y no ha pensado en la ciudad", ha añadido Ranera.

Ya en el pleno del jueves, la edil del PSOE criticó que se aprobara la recalificación sin que todavía se haya suscrito un convenio con la firma propietaria de los suelos que garantice algún tipo de beneficio, como la construcción de equipamientos públicos a cambio del cambio del uso de los suelos al residencial.

Al respecto, Ranera ha insistido en que "en toda recalificación tiene que haber un interés público" y ha definido la recientemente aprobada como hecha "a la carta". No obstante, también ha precisado que no han solicitado a la Justicia medidas cautelares para este caso.

Interés público "evidente"

Poco después, Serrano ha convocado una rueda de prensa de urgencia para dar respuesta a esta medida anunciada por el PSOE. Para el responsable de Urbanismo, el inicio de estos trámites legales supone "una mala noticia", sobre todo, ha añadido, "para los vecinos del entorno".

"El PSOE se preocupa más por torpedear la acción del gobierno -de la ciudad- que por defender los intereses de la ciudad", ha subrayado. El edil, además, ha acusado a los socialistas de cambiar de opinión respecto a esta recalificación, pues ha recordado que el 19 de enero de 2023, este grupo se abstuvo en la votación sobre este asunto.

Para Serrano, el interés público "está plenamente imbuido en todo el expediente" de recalificación, para lo que se ha referido a "16 informes" elaborados por el consistorio que así lo constantan. "Es evidente", ha apostillado el edil sobre ese interés general.

Además, Serrano ha asegurado que, desde el punto de vista de la tramitación del expediente, es "perfectamente posible" aprobar la modificación, pero condicionada a la rúbrica posterior del convenio. Un acuerdo cuyo contenido, ha avanzado, "no está cerrado todavía". Al respecto, ha añadido que si Wilcox no presenta el 30 de septiembre el convenio, la modificación decaerá.