Más de 800 piezas de cartón: así es el curioso fórmula 1 expuesto en el Mobility City

Una réplica exacta de un fórmula 1 elaborado por Saica a partir de cartón ondulado está expuesta en la sede Mobility City de Zaragoza situado en el puente Zaha Hadid. Se trata de un proyecto donde la sostenibilidad y la innovación se dan la mano en el puente del que se ocupa la Fundación Ibercaja.

“La idea de traer una réplica del monoplaza tiene su origen en el prototipo que ya había creado Saica en Reino Unido y tras una conversación con la Fundación Ibercaja se vio la oportunidad de crear otro mejorado aquí en Zaragoza”, explica Jaime Armengol, coordinador de Mobility City.

Una vez todos estuvieron de acuerdo, el Centro Nacional de Desarrollo (NDC) de Saica Pack Iberia, situado en el Burgo de Ebro, recogieron el guante y empezaron a trabajar en la réplica del monoplaza para que fuera exactamente igual a los vehículos que compiten en el actual Gran Premio de F1.

Se han utilizado 838 piezas

La elaboración del fórmula 1 la llevaron a cabo cuatro personas y duró un total de tres meses. Dos de ellos fueron dedicados a definir el diseño estructural y el otro fue para la producción de la réplica. En total se utilizaron 838 piezas de diferentes tipos de cartón que primero eran impresos en una impresora digital, posteriormente cortados y finalmente se juntaban mediante cola termofusible.

El vehículo es perfecto para exhibirlo en el puente porque en él “se encuentran tres espacios distintos y precisamente el eje central del puente que es la zona de innovación, precisamente donde se exhibe el monoplaza, es donde se muestran aspectos innovadores relacionados con la movilidad” cuenta Jaime. Los otros dos espacios son una sala donde se llevan a cabo exposiciones y experiencias temporales relacionadas con tecnología como la realidad virtual y el otro es una sala polivalente donde se desarrollan todo tipo de actividades.

Además, la llegada del fórmula 1 ha coincidido con una exposición que, precisamente, exhibe vehículos de carreras. A diferencia de esta exposición estará en el espacio Mobility City hasta el 31 de agosto, Jaime comenta que el fórmula 1 es “sine die, es decir, que no hay una fecha de caducidad de la exhibición del vehículo”.

Utiliza materiales biobasados

“Ha sido un ejercicio, especialmente, de innovación. Tanto innovación para crearla como innovación en los materiales utilizados que son biobasados” afirma el coordinador. Los materiales biobasados tienen una trazabilidad distinta y se tratan de materiales alternativos a otros no circulares.

Esto también supone que sea un proyecto importante en lo que respecta a sostenibilidad porque los cartones son 100% reciclados, de esta forma, muestra que se trata de un trabajo que junta innovación, sostenibilidad y trabajo en equipo. Unos valores que tanto Mobility City como Saica promueven. Además, Jaime añade que también "busca ser provocar y demostrar que se pueden hacer cosas con un material que tenemos a mano en nuestra vida cotidiana como el cartón ondulado”.

Aunque la maqueta no es funcional, el coordinador de Mobility City no descarta la posibilidad de que lo sea en un futuro: “Al final dibujar un sueño es esto, crear la maqueta podía parecer difícil pero las cosas hay que imaginárselas, luego ya si se puede desarrollar o no hay que verlo, quién sabe si en un futuro puede llegar a ser funcional”.