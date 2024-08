Educadores y usuarios defienden las Zonas Jóvenes como espacios "modernos y adaptados"

El modelo de las Zonas Jóvenes de barrio de Zaragoza (antiguas Casas de Juventud) está en cuestión. Desde el consistorio plantean reorganizar y adaptar su funcionamiento y los educadores y usuarios de estos espacios temen que eso suponga la desaparición de unos lugares que califican como «refugios» y creen que son "modernos y adaptados". Existen 28 de ellas en toda la capital aragonesa y se definen como espacios municipales en «abiertos, universales y gratuitos» que atienden a los intereses de los adolescentes. Según explican desde la asamblea de acción socioeducativa que agrupa a los educadores de estos centros, «las necesidades de los adolescentes son las mismas en todos los barrios».

Desde que se anunció el cierre de la Zona Joven del Oliver, que compartía espacios con el proyecto del Túnel, se han sucedido las acciones de protesta para evitar reagrupaciones o cierres encadenados. «En general, si se hiciera una radiografía de cualquier zona joven, los puntos de encuentro serían comunes y la oferta de actividades, gratuitas o de pago, mas o menos parecidas: canto, música, baile, japonés, cocina... desde el ayuntamiento hablan de guetos para señalar claramente a unos barrios concretos, pero la realidad, muy a su pesar, es que un adolescente del Gancho tiene las mismas necesidades que uno de Montecanal, la diferencia es que unos podrán cubrir esas necesidades con propuestas privadas y otros se quedaran sin cubrirlas», manifiestan.

Por eso creen que el problema que se plantea no tiene que ver con lo que se oferta en los centros, sino con la desidia en su gestión municipal en los últimos años. «En estos momentos nuestros principales problemas tienen que ver con el aumento de tareas burocráticas y con la falta de presupuesto, reconocimiento y confianza en los equipos», aseguran desde la asamblea.

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza indican que es necesario actualizar su catálogo de actividades, así como la propia concepción del modelo. En el año 2022 ya actualizaron su nombre y dejaron de ser conocidas como Casas de Juventud. «Con el tiempo todo se moderniza», indican, al considerar que desde los años 80 se han transformado enormemente las formas que tienen los jóvenes de asociarse y relacionarse entre ellos. «Es necesario dar un paso al frente para conocer qué necesitan y darles la mejor respuesta posible», indican. Será a partir de septiembre cuando se conozcan los detalles del próximo modelo bajo el paraguas del Servicio de Juventud municipal.

Los propios usuarios son conscientes de que sus intereses y propósitos no tienen nada que ver con el pasado, pero defienden la vigencia y vitalidad de los centros. Afirman que las actividades tienen demanda, con listas de espera y con intercambio entre centros cuando no pueden acceder a lo que buscan. «En el ayuntamiento tienen una gran desconexión con los jóvenes, no saben lo que nos gusta, ni cómo funcionan estos espacios ni cómo se usan», explica Leonor Bastarós, usuaria habitual de las zonas jóvenes de la Almozara y Valdefierro.

Los propios educadores confirman estas impresiones. «Las actividades actuales no son las mismas que los chavales demandaban hace diez años», indican. Por eso defienden la validez del servicio. «En la pandemia fuimos el primer recurso municipal no esencial en retomar sus actividades, los espacios e infraestructura son los que son, pero vamos mejorándolos como podemos, cambiando actividades y metodología», indican al tiempo que lamentan que muchas de las propuestas que han lanzado al servicio de juventud «no han sido tenidas en cuenta».

La atención personalizada que los educadores ofrecen a los chavales es uno de los elementos más valorados por los propios usuarios. «Les hemos contado cosas personales y te ofrecen medios de asistencia, pues conocen asociaciones o entidades que nos pueden ayudar con lo que nos pasa», expresa Daniel Oliva, habitual en el Zona Joven de San Gregorio.

Esta implica desarrollar múltiples tareas para sacar adelante el día a día de los centros. «No estamos contratados como community managers, ni como psicólogos o formadores, pero lo cierto es que en nuestra plantilla se encuentran psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales... por ello en el día a día es difusa la función, ¿acaso cuando hacemos una actividad con una persona fiscalizada o tutelada por servicios sociales solo estamos dinamizando la actividad?», se preguntan los propios responsables de las Zonas Jóvenes. Por ahora lo que queda es esperar la definición que propone el Ayuntamiento de Zaragoza.