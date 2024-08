La realidad de la carga y descarga en Zaragoza: "A veces aparcar es desesperante"

Desde hace unos años, el uso de las zonas de carga y descarga resulta algo polémico para los transportistas. La gestión hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza de estos espacios no parece merecer muy buenas opiniones por parte de aquellos que las utilizan con frecuencia. Estas zonas están distribuidas por toda la ciudad con el propósito de facilitar el día a día de los trabajadores. Debido a la rapidez con la que funcionan este tipo de empleos, estas zonas tienen una norma principal y es que no se puede quedar aparcado un vehículo durante más de media hora.

Sin embargo, en la práctica parece que un gran porcentaje de personas olvida esta regla de oro y aparca más tiempo del debido en estos lugares. Según Jesús Mainá, transportista desde hace más de 15 años, «mucha gente emplea la carga y descarga como si fuesen sus aparcamientos personales». Este incumplimiento de la normativa llega en ocasiones hasta tal nivel que son los propios ciudadanos los que parecen olvidarse de que estos espacios no permiten el aparcamiento de coches urbanos: «Las personas no tienen conciencia sobre cómo nos afecta que hagan un mal uso de estas zonas. A veces es desesperante», comenta Mainá.

De esta manera, una gran parte de los transportistas zaragozanos quiere reivindicar su oficio y sus consecuentes necesidades a la sociedad y al ayuntamiento. En primer lugar, algunos como Alfredo Fernández se muestran en contra de la decisión del consistorio de quitar una parte de las zonas de carga y descarga del centro de la ciudad para incorporar en ellas aparcamientos para coches sostenibles: «Si ya de por si tenemos pocas plazas, esta decisión nos hace sentir que no importamos demasiado», explica.

En segundo lugar, el sector transportista considera que la Policía debería ser más comprensiva con sus circunstancias, puesto que a veces se ven obligados a aparcar en sitios en los que no está permitido. No obstante, piensan que está justificado y que por ello no merecen una sanción, ya que lo hacen para cumplir con su trabajo y solo durante el tiempo que les cueste hacer la entrega. «Deberían ser más permisivos, normalmente intentamos no dejar el coche mal, pero hay veces en las que no tenemos otra opción. Trabajamos con lo inmediato, por lo que no podemos perder el tiempo dando infinitas vueltas a la manzana», afirmaba el transportista Pedro Luis Navarro al mismo tiempo que descarga su furgoneta. Otros como Mainá opinan que la Policía «debería controlar más estas zonas para que la gente que realmente vaya a cargar y descargar cuente con los espacios disponibles».

Cuando estos trabajadores piensan en qué medidas les gustaría que llevase a cabo el ayuntamiento para apoyar su causa, lo primero que les viene a la cabeza es la creación de más espacios de carga y descarga, sobre todo en el centro de la ciudad. Por otra parte, ante la inminente elaboración de una aplicación que les permitirá ver la disponibilidad de estos espacios y reservarlos, la mayor parte de los ellos considera que es una iniciativa que les va a perjudicar «más que otra cosa». «No lo veo útil. Pienso que es una tontería, porque no va a conseguir que las personas tengan más conciencia cívica», consideraba Navarro.