Los vecinos de Valdespartera alertan de la aparición de peces muertos y un fuerte hedor en los lagos Penélope Cruz

Las asociaciones de vecinos de los barrios de Valdespartera y de Arcosur han alertado en sus redes sociales que una gran cantidad de carpas han aparecido muertas en el estanque de los lagos Penélope Cruz, hecho que producía un olor muy desagradable. El Ayuntamiento de Zaragoza está analizando lo ocurrido y trabajando para retirar los peces muertos.

La queja la publicaba en redes sociales la asociación de vecinos de Arcosur a través de un vídeo de Instagram grabado por una vecina en el que se mostraban los cadáveres de las carpas. Pero al parecer, como otros vecinos afirmaban, las quejas ya se llevaban haciendo durante días.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza afirman que conocían la situación desde hace unos días y que la Unidad Verde ha estado trabajando mediante la elaboración de un informe y analizando los niveles de oxígeno del estanque para monitorizar la situación. Lo que se sabe es que el agua presenta niveles de oxígenos muy bajos, algo propio de las altas temperaturas. Esto hace que no sea apto para la vida.

Este suceso no es novedad. Hace diez años algo parecido ocurrió en el mismo lago. En ese entonces, el problema fue el mismo. La falta de oxígeno debido a las altas temperaturas hizo que fuera imposible la vida.

Una vez detectada la muerte de los peces la contrata de estanques y fuentes del ayuntamiento, en concreto, el servicio de parques y jardines, esta trabajando para retirar los peces muertos. El Ayuntamiento también explica que se trata de un estanque en el que no estaba previsto que hubiera peces y que no saben de donde han salido. Al no estar prevista la vida en el estanque este no tenía controlados los niveles de oxígeno.