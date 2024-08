Los 'riders' sufren ante las altas temperaturas en Zaragoza: "Eran las dos de la tarde, había más de 40 grados y acabé desmayado"

Los ‘riders’ de empresas de reparto como Glovo o Just Eat se enfrentan durante el verano al calor de Zaragoza. Además, en esta época del año la demanda de pedidos es menor y los picos coinciden, precisamente, en horas donde las temperaturas también alcanzan máximos.

Actualmente, en la capital aragonesa es imposible salir a la calle y no ver a una persona con una mochila cuadrada amarilla o naranja montada en su bicicleta o patinete eléctrico siendo el nexo de unión de restaurantes y clientes en lo que respecta a la comida a domicilio. Muchos son los que trabajan como ‘riders’ en la ciudad y tienen que enfrentarse a unas condicions meteorológica peligrosas para su salud durante el periodo estival.

“Trabajar con estas temperaturas es horrible, uno acaba quemado”, comenta Jaime, repartidor de Glovo, mientras descansa en un banco y bebe de una botella de agua completamente congelada. Él también cuenta que “cuando las temperaturas son más altas, sobre las dos y hasta las cuatro, suele ser cuando más trabajo hay”.

Jaime, 'rider' / Laura Trives

"Acabé desmayado"

Como consecuencia de trabajar a estas horas, Jaime hace unos dio sufrió un desmayo: “Estaba ahí, en la esquina de plaza España, y empecé a notar un dolor en el estómago, me mareé y tenía vómitos. Eran las dos de la tarde, había más de 40 grados y acabé desmayado”.

Freddy, repartidor de Just Eat, afirma, junto a sus otros dos compañeros, que él cuando sabe que va a haber altas temperaturas directamente ni sale: “No me merece la pena. Busco trabajar en horarios no tan calurosos, por ejemplo, por la tarde, a partir de las 20:00 horas que las temperaturas empiezan a bajar”.

Freddy (en el medio) y sus dos compañeros 'riders' / Laura Trives

Aun así, muchos son los que no tienen elección y salen a repartir con el fuerte calor de la ciudad de Zaragoza. Es el caso de Juan Fernando, que explica los diferentes métodos para no pasar tanto calor: “Uso gorra, mucha crema solar, agua fría, busco la sombra y, siempre que puedo, me refresco con una fuente”. El ‘rider’ de Glovo cuenta que prefiere trabajar cuando hay lluvia porque aunque sea también incómodo la demanda es mucho mayor.

Se está empezando cobrar un bonus por altas temperaturas

En muchas de estas empresas, cuando el tiempo es tan desfavorable, por ejemplo, cuando llueve, se cobra un bonus en el pedido por la dificultad que le supone al ‘rider’. Pero con las altas temperaturas no es el caso. Aun así, Jaime avisa que "cuando las temperaturas superan los 40 grados sí que se está empezando a cobrar un bonus”.

Juan Fernando, 'rider' de Glovo / Laura Trives

Recientemente, el McDonald's del Coso implementó arquitectura hostil para evitar que los ‘riders’ se sentaran a esperar sus pedidos. Freddy llega a entender la acción porque a veces algunos provocaban revuelo y desorden, pero al mismo tiempo denuncia que “muchos establecimientos no son conscientes del calor que pasamos, no nos ofrecen ni agua ni nos dejan entrar al sitio. Tenemos que esperar fuera, de pie y al sol, y muchas veces durante un largo tiempo”.

Pero también está la otra cara de la moneda, como explica Juan Fernando: “Hay restaurantes que sí te dejan una sillita dentro con el aire acondicionado, mientras esperas el pedido y a veces si les pides agua te dan. Es algo que se agradece”.

Jaime y Freddy opinan lo mismo. Quieren que los establecimientos y los clientes entiendan las temperaturas a las que se someten durante su horario laboral, el esfuerzo que llevan a cabo y los problemas que pueden sufrir. Es por ello que buscan más solidaridad por parte de consumidores y restaurantes.

