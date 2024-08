Una de cada cuatro calles en Zaragoza tiene algún tramo que no es accesible

"Avanzar en la construcción de una ciudad más amigable e inclusiva, aportando soluciones y eliminando barreras que afectan a quienes cuentan con una discapacidad física, intelectual, auditiva o visual". Este es el compromiso que asumió el Gobierno de Natalia Chueca en la mesa de la accesibilidad celebrada el pasado mes de mayo. Y esta es la realidad de la capital aragonesa: el 22% de sus calles tiene algún tramo que no es accesible debido a su anchura.

Esta es la respuesta que remitió el Ayuntamiento de Zaragoza al Justicia de Aragón tras ser preguntado por la situación de la calle Cortes de Aragón, con aceras que incumplen la ordenanza de Accesibilidad y Derechos, puesto que no alcanza la anchura mínima de 1,80 metros.

La historia comienza con una queja ciudadana ante la defensora del pueblo aragonés en la que denunciaba que las aceras de la mencionada calle no cumplen con la normativa municipal al no tener la suficiente anchura. En concreto, su anchura es de 1,40 metros en los impares y 1,70 metros en los pares. Por si fuera poco, en el escrito se hacía referencia al «mal estado de las baldosas» y a que los contenedores se dejan en medio de la acera, una situación que se ve agravada para las personas con movilidad reducida, que tienen que salvar constantes barreras para poder desplazarse por esta calle. Y otras tantas en la ciudad.

El Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, tras preguntar al ayuntamiento por este caso particular, se sorprendió al saber que «aproximadamente el 22% de las calles de la ciudad disponen de algún tramo de acera no accesible por anchura insuficiente». Esta fue la respuesta que recibió desde la casa consistorial que, no obstante, se comprometió a ampliarlas en un proyecto de reforma integral que, tal y como precisa el Justicia de Aragón, carece de proyecto y partida presupuestaria a día de hoy.

Como resultado, Concepción Gimeno ha enviado una sugerencia al Ayuntamiento de Zaragoza para que, dentro de sus capacidades presupuestarias, considere prioritario y valore por el servicio competente la redacción del proyecto para la ampliación de aceras de la calle Cortes de Aragón entre las calles Ricla y Hernán Cortés.

Recuerda que «es un principio consagrado en distintas convenciones internacionales y en el ordenamiento jurídico que las personas con discapacidad en su vida social ordinaria han de ser partícipes de iguales condiciones que el resto de la ciudadanía». A pesar de ello, matiza, el Justiciazgo es consciente de las limitaciones presupuestarias y valora positivamente los esfuerzos del consistorio en tratar de conseguir que las calles de Zaragoza sean accesibles.

Cabe recordar que ya el Gobierno del PP se encuentra inmerso en una operación calles y avenidas que ya inició el anterior alcalde Jorge Azcón y que tiene como objetivo prioritario devolver el espacio al peatón. Para ello, los proyectos se diseñan con una premisa clara: crear espacios mucho más amigables, con cota cero y zonas arboladas.