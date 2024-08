El Extra de Verano de la ONCE deja un millón de euros en Zaragoza

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE, celebrado esta pasada noche, ha dejado un millón de euros en Zaragoza. El vendedor de la ONCE Antonio Nogués Roig es quien ha llevado la suerte y la ilusión a la capital maña con este premio de un millón de euros que ha repartido desde su punto de venta habitual situado en el Centro Comercial Alcampo Los Enlaces.

Antonio no podía contener la emoción al conocer la noticia, “lo tuve que mirar dos veces, además, ¡los he vendido todos!”, contaba, pues, además del cupón premiado con un millón de euros, Antonio también ha vendido otros 119 cupones premiados con 1.200 euros cada uno, “todavía no sé a quién le ha tocado el millón de euros, pero ha sido entre los clientes habituales, estoy muy feliz”.

Antonio es vendedor de la ONCE en Zaragoza desde hace 8 años y, en su tiempo libre, juega al Fútbol 5 con el equipo de fútbol de la ONCE Aragón, “ahora me dicen que tengo mejor mano que pie, que reparto más premios que goles, ¡y mira que soy un goleador!”, bromeaba.

En total Antonio Nogues ha repartido un total de 1.142.800 euros con el Sorteo del Extra de Verano de la ONCE.

Además, el Extra de Verano de la ONCE ha dejado otros tres premios de un millón de euros en Gironella (Barcelona), Salamanca y Valle de Abdalajís (Málaga).

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.