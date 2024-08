La recaudación por multas de tráfico roza los 8 millones en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recaudado en los primeros siete meses del año cerca de ocho millones de euros por multas de tráfico. Más de la mitad de lo que tiene previsto ingresar durante este año 2024, con una previsión total que asciende hasta los 12 millones, los mismos que el año pasado, cuando se superaron las previsiones, cerrando el ejercicio con 12,9 millones reconocidos.

La cifra, aunque parezca elevada, se encuentra lejos de los 15,6 millones que llegó a ingresar el consistorio en 2021. Este incremento tenía una explicación, y es que ese año se produjo un cambio en el sistema de recaudación, que permitió que se empezaran a tramitar las sanciones a las personas no empadronadas en la ciudad, algo que no se hacía hasta entonces.

Volviendo al presente. Las previsión que realizó el área de Hacienda para este año ascendía a 12 millones, de los que ya se han reconocido 7.814.083 euros, por lo que es posible que, si se mantiene esta tendencia, finalice el año con una cifra superior. De este total, ya se han cobrado algo más de 4,6 millones (últimos datos de julio).

Según la memoria de la Policía Local de Zaragoza, el año pasado se tramitaron 202.835 expedientes sancionadores en materia de tráfico, la mayoría por paradas y estacionamientos irregulares (87.034) y exceso de velocidad (83.471). Le siguen, muy de lejos, el incumplimiento de las señales de prohibición (11.414) y la circulación por aceras (2.824).

Entre las diez capital que más recaudan por multas

La capital aragonesa se encuentra entre las diez ciudades que más recaudan por multas de tráfico. Según el II Estudio Dvuelta sobre ayuntamientos y recaudación por multas, Zaragoza sería la octava capital del ranquin, por detrás de grandes urbes como Madrid y Barcelona y otras famosas por su turismo, como Mallorca, Sevilla, Málaga o Bilbao. Esta última tiene unos ingresos muy similares, con 12,2 millones a final de 2023. Málaga, en sexto lugar, ya crece hasta los 16 millones, muy lejos de Madrid (211) y Barcelona (60). Por detrás le siguen Valencia, con 11 millones, o Las Palmas, con 9,5.

No es el único servicio que a estas alturas del año ya ha recaudado una parte importante de lo previsto para todo el ejercicio. Sucede, por ejemplo, con el servicio de grúas que, con una previsión definitiva de 1,3 millones, tiene unos derechos reconocidos de 770.833 por ahora.

Este servicio municipal se encuentra ahora mismo en licitación. El contrato para los próximos tres años asciende hasta los 8,9 millones, aunque el valor estimado crece hasta los 12 millones de euros.