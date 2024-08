Decenas de venezolanos piden en Zaragoza la presidencia de su país para Edmundo González

Decenas de venezolanos se han concentrado este sábado en la plaza de España de Zaragoza para exigir la marcha de Nicolás Maduro y la proclamación de Edmundo González Urrutia, al que consideran su presidente electo.

Convocados por la Asociación Civil Ibero Venezolana, alrededor de doscientas personas, muchas familias completas, han acudido a la llamada que los opositores a Maduro han organizado en numerosos países y ciudades españolas, luciendo camisetas y gorras con la bandera de su país y portando banderas y pancartas en contra de su actual presidente, Nicolás Maduro.

"La fruta madura acaba cayendo del árbol", "Donde hay un venezolano hay una voz para gritar libertad", "No hay maduro que no se pudra ni cabello que no se caiga", "Resiste Venezuela. Pronto seremos libres", son algunos de los eslóganes que se podían leer en distintos carteles.

Parapetados detrás de la pancarta que presidía el acto se encontraban además de miembros de la asociación convocante, líderes de Vox y concejales de la formación de extrema derecha y del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Nos mantendremos en pié y volveremos. Entre ellos yo, a poner mi hombro para ayudar a renacer y sacar de las cenizas a Venezuela", ha proclamado el presidente de la Asociación convocante, Wilson García, consciente de que en estos momentos una parte de la población mundial, ha dicho, "nos observa porque ve que sigue la organización criminal en el poder, asesinando compatriotas, deteniendo niños y allanando casas".

Tras criticar que quienes gobiernan en la actualidad Venezuela "solo les importa el poder", también ha reconocido como otra parte de la población les mira "con admiración porque lo que hemos logrado el día 28 ha sido algo inédito".