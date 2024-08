Cierra la icónica chocolatería San Miguel en Zaragoza: "Era una segunda casa para nuestros clientes"

Zaragoza es, desde hace unos días, una ciudad un poco menos dulce. La chocolatería San Miguel bajó definitivamente su persiana el pasado 10 de agosto poniendo fin a un negocio familiar de 44 años de vida. Un lugar de encuentro para toda un generación en el corazón de la capital que arrastraba dificultades desde la pandemia y que las subidas desorbitadas de precios que han sufrido sus materias primas en los últimos tiempos han terminado por poner la puntilla.

El detonante ha sido una inesperada salida dentro de su equipo que no ha hecho sino precipitar una situación que parecía insostenible. "Si no hubiese sido por eso hubiese sido por otra cosa. Todo se nos estaba haciendo cuesta arriba porque estábamos muy cansados, nos ha pillado mayores, y para tanto como se trabaja debería dar para más, pero no es así", explica a este periódico María Paz Rodrigo, una de las socias del emblemático negocio.

Han sido cuatro años donde las dificultades, explica, han sido constantes, desde la excepcionalidad de la emergencia sanitaria, hasta la reforma de la calle San Miguel que duró casi un año, la subida de impuestos y una escalada de costes"exagerada" en lo que son la razón de ser de un negocio de sus características: "El café o el cacao están por las nubes, la harina también, y el aceite cada semana nos subía", resume Rodrigo.

Cierre de la chocolatería San Miguel. / Jaime Galindo

Ante esa realidad, explica, se han visto incapaces de trasladar esos costes al consumidor final. "Hemos ido aguantando y no lo hemos querido subir porque nos parecía una barbaridad. Nuestros clientes son gente de toda la vida, ¿cómo les íbamos a pegar un sablazo? Nos parecía una aberración, pero a nosotros sí nos lo han pegado. Al final te desmotivas y no podemos seguir más a este ritmo. Nos ha venido grande", argumenta la socia, cara visible del histórico negocio junto a Andrés, Jesús y Pablo Urcola.

El varapalo para su gente llegó a través de Facebook hace semanas con un post donde adelantaban su final. "Fue un estrés y muy intenso porque fueron muchas emociones", recuerda Rodrigo, "es como una segunda casa para nuestros clientes, hay mucho cariño de por medio y le hemos roto el corazón a mucha gente, nos dicen que les hemos dejado huérfanos, pero las circunstancias son las que son. Nos llevamos amigos de verdad, porque la chocolatería era un lugar de encuentro".

El balance de esta aventura que comenzó en 1980, para Rodrigo, tiene su cara y su cruz, como acostumbra a suceder en locales con tanto arraigo en la ciudad. "Por un lado mucha pena, porque llevamos más de 40 años y la gente que viene a desayunar o merendar aquí se vuelven como una familia, pero también nos vamos contentos, porque creo que hemos dado un buen servicio y dejamos la huella de la chocolatería, que no es cualquier negocio que pasa desapercibido. Vamos a quedar en el recuerdo de la gente y de Zaragoza. Se va una de las principales chocolaterías, el mejor chocolate y uno de los mejores churros de la ciudad", concluye.