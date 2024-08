Coches con cámaras y motos vigilarán a los infractores de las zonas azules

El nuevo contrato de control de las zonas de estacionamiento regulado de Zaragoza quiere servirse de las nuevas tecnologías para agilizar el servicio, pero también para hacer más eficiente la vigilancia ante los infractores. Por ello, se van a incorporar 25 vehículos dotados con cámaras lectoras de matrículas y 50 motos que les servirán de ayuda para poder inspeccionar todas las calles en busca de aquellos conductores que no hayan pagado para estacionar su coche.

Así, desaparecerá de las calles de Zaragoza la imagen de las controladoras de las zonas azulues y naranjas a pie, revisando coche por coche quién ha pagado y quién no. La inspección se hará a bordo de los nuevos vehículos –que serán eléctricos– y por un motivo muy evidente: la cantidad de calles que podrán vigilarse cada día será mucho mayor.

Según consta en el estudio económico-financiero del nuevo contrato que se licitará próximamente, el tipo de control que se realiza en la actualidad permite comprobar 85 vehículos por hora a cada trabajador, puesto que tienen que introducir a mano los datos de las matrículas.

Sin embargo, un coche con un sistema de cámaras incorporado capaz de leer las matrículas de todos los coches –estén aparcados en batería o en cordón– conforme recorre las calles es capaz de controlar entre 1.000 y 1.500 vehículos cada hora, por lo que la eficacia del trabajo de los vigilantes se multiplicará por 17.

Pero este sistema tiene un problema, ya que no tiene la posibilidad de dejar en cada coche infractor el ticket con la propuesta de sanción, puesto que el vehículo de vigilancia tendría que ir muy despacio y ralentizaría el tráfico. El problema se podría resolver, explica el estudio previo a licitar el contrato, enviando al conductor la notificación de la multa a través de la aplicación del servicio, pero sigue habiendo mucha gente que no utiliza el teléfono para poder estacionar en las zonas azules y naranjas, por lo que no se podría multar a todos los infractores. La solución propuesta es que cada vehículo de vigilancia cuente con el apoyo de otros dos revisores que irán en moto –también eléctricas–.

Así, cada vez que la cámara del coche detecte un posible infractor, un vigilante en moto se dirigirá hasta el punto que se le señale para comprobar si el vehículo ha pagado o no y, en caso negativo, dejarle el ticket con la receta.

Pero los 25 coches y las 50 motos no serán los únicos medios materiales que se adquieran como novedad en el nuevo contrato de las zonas reguladas, una adjudicación que también se encargará de controlar los accesos a la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una tarea que estará totalmente automatizada.

Así, se colocarán 25 cámaras lectoras de matrículas que controlarán todos los accesos a la zona de bajas emisiones, que en un primer término incluirá parte del Casco Histórico. Los dispositivos se instalarán en unos poste s de seis metros de alto. Ademas, se colocarán 132 señales indicando las restricciones de entrada a la ZBE.

Eso en una primera fase, puesto que en 2030 la Zona de Bajas Emisiones crecerá hasta abarcar el segundo cinturón de la capital aragonesa y llegar a los paseos María Agustín, Pamplona y Constitución. Entonces se colocarán otras 17 cámaras, por lo que el total de dispositivos llegará hasta los 42, parte de los cuales se recolocarán.

