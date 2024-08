Una operación Asfalto 'sobre la bocina' regresa a Zaragoza

Regresa un clásico del verano, en este caso, pocos días antes de la 'vuelta al cole', que llegará a la capital aragonesa el día 9. La Operación Asfalto 2024 de Zaragoza actúa desde este lunes en las calles Conde Aranda y Anselmo Clave y a lo largo de la semana llegará a nueve más, con el objetivo de lograr la mejora de la escena urbana. Y, como todos los trabajos, vienen acompañados de molestias que, no obstante, los ciudadanos suelen comprender, a tenor de los efectos positivos que logran una vez finalizados.

En Conde Aranda una máquina de gran porte ya actuaba este lunes por la mañana en la acera de los números impares, en dirección hacia el Coso. No eran pocos los curiosos que observaban el paso de este artefacto que, mientras avanzaba, iba escupiendo un material que recogía un camión que le antecedía. Tampoco eran escasos los vecinos que esperaban el autobús en la parada, sin saber que el vehículo no iba a llegar y que, al ser avisados, abandonaban el lugar con cierto fastidio, sin querer hacer declaraciones.

"Esta mañana, cuando se han dado cuenta los primeros, ha habido un poquito de revuelo y se han ido hacia el paseo Maria Agustín, no hay otro remedio", cuenta Marilar en la perfumería Esenze Room, justo enfrente de la marquesina de la calle más cercana al Coso.

Sobre la supresión de la parada del bus por las obras, esta trabajadora afirma que su comercio lo nota, ya que son cuatro líneas las que acumula "y tiene muchísimo movimiento". "Todo lo que sea mejorar la calle me parece perfecto", destaca Marilar sobre los trabajos, no sin matizar que también "tendrían que ocuparse un poco más de la limpieza, ya no solo del asfalto".

Un poco más arriba, en la tienda La Española, lamentan que las obras llegen a estas alturas del mes, "cuando cruza más gente" la calle, y no en otros momentos del verano. Desde este comercio también reclaman al ayuntamiento que arreglen el seto dañado por un tractor en las protestas de los agricultores del mes de marzo, que se encuentra a la altura de la confluencia con la calle Mayoral. "Cuanto más tarde, más dinero valdrá", recalca.

Antes del mediodía, en Anselmo Clavé unas vallas en un lateral indicaban el inminente comienzo de las obras a lo largo de la jornada. La fisionomía de esta calle es bien distinta a Conde Aranda, más estrecha y con más tejido comercial, aunque en su tramo cercano al cruce con la avenida Goya y el paseo Teruel se pueden encontrar varios establecimientos. Uno de ellos es el bar La Boquilla 2. "Cada dos o tres años lo renuevan", indican sobre estos trabajos en el firme. Unas obras que, al ser en la acera, "no afectan mucho" a la afluencia de clientela, bastante menos que si se actuara en la calzada.

En Conde Aranda se prolongarán las obras hasta este miércoles y, además del corte de la circulación hacia César Augusto, puntualmente afectará a la salida de las calles Mayoral y Ramón y Cajal y a la entrada a Mariano Cerezo. Del martes al jueves será el turno de la calle Jerónimo Zurita, que se quedará sin acceso desde el paseo Independencia y, puntualmente, desde Isaac Peral. Estará prohibido estacionar en ambos lados desde paseo Independencia hasta la calle del Arquitecto Magdalena. Igualmente, en Francisco de Vitoria, se cortará el acceso a la calle desde San Vicente Martir.

Del miércoles al viernes, en la calle Doctor Casas, se cortará el acceso desde el paseo Las Damas; en Francisco Albiñana, se hará lo propio con el acceso a la calle desde Paseo de los Rosales; en Luis Sallenave, estará cortado el acceso a la calle desde Vista Alegre; en Lapuyade no podrá accederse desde la avenida San José y, puntualmente la entrada a Nuestra Señora del Agua, la salida de Génova, y la entrada y salida de Maestro Chueca (con el desvío bus pertinente); y en Escultor Ramírez, se cortará el acceso desde la calle desde Jose Nebra y, puntualmente la salida de Escultor Salas (permaneciendo libre la intersección con Zaragoza La Vieja).

Por último, del viernes al 3 de septiembre, la calle Domingo Zaera de Juslibol quedará cortada, para lo que se cuenta con la coordinación de la Alcaldía de barrio para informar a los vecinos afectados. Y, en esas mismas fechas, la calle Virgen de Movera, desde Torre Hornero hasta el final de calle, se cortará también con la coordinación de la Alcaldía de barrio.