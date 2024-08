Propietarios de pisos en Zaragoza: "He subido el precio un 10% en los dos últimos años"

La subida de los costes ha llevado a los propietarios de piso de alquiler a incrementar el precio este año. En la calle Pilar Lorengar de la capital aragonesa, muy cercana a la zona universitaria, una pareja alquila un apartamento desde hace 14 años. El propietario explica a este diario que ha incrementado el precio de su vivienda "un 10% en los dos últimos años" y ahora la cuesta 220 euros por habitación. Pese al aumento, se trata de una cuantía más asequible en comparación con el precio medio. Esto les ha hecho ir "siempre bien de demanda", expresa el dueño.

Muy cerca también de la plaza San Francisco, una zaragozana alquila, desde hace 20 años, su vivienda de cuatro dormitorios. La cantidad que ha fijado para este curso por habitación es de 375 euros, en la que están incluidos todos los gastos. "Ha subido el piso 30 euros respecto al curso pasado", explica, una consecuencia del aumento del precio de la electricidad y, sobre todo, del gas. "Los alquileres varían mucho según si tienen todos los gastos incluidos o no. Este año las facturas del gas son fuertes", expresa la propietaria. No fue así el curso anterior, cuando los gastos se mantuvieron estables y no aumentó el coste de su vivienda.

Llama la atención que a unos días de que comiencen las clases en la Universidad de Zaragoza, todavía no ha encontrado inquilinos. "Otros años lo he conseguido en un día, pero esta vez me está costando", confiesa. Sospecha que la causa está en que, además de haber aumentado el número de residencias universitarias en la ciudad, han aparecido "intermediarios o empresas" que ofertan muchos pisos. Ella, de hecho, ha recibido llamadas de algunas de estas agencias que le ofrecían encargarse del alquiler de su vivienda. "Esta mañana he visto un cartel por la universidad en el que ponía Papá, mamá, es un rollo compartir piso. Y luego había un número de teléfono, que era de unas agencias", cuenta. Ella prefiere realizar las gestiones por su cuenta. "Siempre he tenido mucha suerte con los inquilinos. Espero alquilarlo en estos primeros días de septiembre", remata.