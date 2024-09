ZeC critica un convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con una entidad antidivorcio

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que el Gobierno de la ciudad haya firmado de “tapadillo” un convenio con la Fundación Canónica Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II, que impone “planteamientos de ultraderecha, reaccionarios, confesionales y católicos” y entiende la ruptura y la separación de parejas como “algo a evitar”.

El concejal de ZeC Suso Domínguez ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para criticar que el Gobierno de Natalia Chueca no hiciera “ninguna alusión” a este convenio en la rueda de prensa que llevaron a cabo el pasado 30 de agosto para “sí hablar de otros con, por ejemplo, YMCA”.

En este sentido, Domínguez ha compartido su rechazo a que la Fundación Canónica Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II también hable del “acompañamiento pastoral como elemento de acogida y seguimiento espiritual de las familias”, así como que “sus propios enlaces y referencias de la web sean, en muchos casos, de entidades antiabortistas y de corte claramente reaccionario”.

“Esta Fundación defiende el reconocimiento natural de la fertilidad, que no viene a ser otra cosa que el método ogino, cuando se ha demostrado que es algo que no evita los embarazos no deseados”, ha indicado. Por ello, el concejal ha señalado que desde ZeC no entienden que “el dinero de todos vaya destinado a entidades de corte confesional, lo que excluye directamente además a gran parte de la población”.

No obstante, ha reconocido que su formación no conoce todavía los mecanismos de derivación a este servicio ni cuáles son las garantías para que esto se lleve a cabo. “Entendemos que no tiene ningún sentido que, mientras, esté la asesoría para jóvenes cerrada o que acabe de renunciarse al convenio con el colegio de psicólogos para los casos de lgtbifobia”, ha agregado. Asimismo, ha lamentado que estos convenios sustituyan la “operatividad” de servicios públicos “bien dotados y con personal suficiente”.

"Asistencialismo"

Del mismo modo, ha asegurado que esta decisión supone “una deriva muy clara de las políticas sociales del ayuntamiento hacia el asistencialismo más puro o con pequeños convenios vinculados siempre a olvidar los procedimientos de derechos sociales y las causas estructurales de la pobreza”.

Además de aprovechar para criticar esta firma, Domínguez ha mostrado su descontento por la cancelación de la Noche Insomne de Juegos por parte del Gobierno de Zaragoza, “algo que hasta la alcaldesa desconoce qué es porque lo ha confundido en varias ocasiones”

“Estamos totalmente en contra de esta decisión que supone para nosotros un nuevo ataque a las zonas jóvenes de la ciudad al hacerse en extremis, afectar a más de 5.000 personas e invisibilizar las protestas de los trabajadores y de los jóvenes que están sufriendo los recortes en materia de juventud”.