De todos, el bar del centro de Zaragoza que triunfa con comida casera para llevar a buen precio

La comida para llevar es una opción cada vez más extendida entre quienes no disponen de mucho tiempo para comer, y no pueden permitirse el lujo de perder tiempo cocinando. Los conocidos como 'Take Away' (para llevar) permiten a muchos trabajadores a jornada partida, que salen del trabajo por la mañana y tienen que reenganchar por la tarde, disfrutar de comida casera, saludable y de calidad, a un buen precio.

En la calle del Dr. Horno Alcorta (n. º 27) de Zaragoza, junto a Paseo de Teruel, se encuentra el bar De Todos, un local de comida para llevar que prepara sus platos desde primera hora de la mañana para atender a todos sus clientes. Salomé Bustamante, dueña y cocinera del local, abrió el bar De Todos tras el confinamiento, en septiembre de 2020, y comenta que no fue fácil arrancar: “El comienzo fue duro. Al principio no podía entrar casi gente ni usar los baños”.

Una de las ventajas de los restaurantes de comida para llevar en general es la rapidez en los pedidos y el tiempo que se ahorra al tener los platos ya preparados. Esto, en muchas ocasiones, supone que la comida sea precocinada o congelada. Sin embargo, este no es el caso del bar De Todos: "Toda la comida es casera. No me gustan los congelados”, indica.

Raciones grandes y con guarnición

“Vienen muchos trabajadores a comer, sobre todo entre semana. Gente del barrio que no se pide un vino porque luego siguen trabajando”, explica Salomé. Es por este motivo que la mayoría de los platos y raciones están pensados para garantizar la comodidad de los clientes y asegurar que queden satisfechos: “Las raciones son grandes. Todos los segundos van con guarnición. Si no quieres gastar mucho te comes un plato y estás listo”.

Uno de los platos cocinados en Bar de Todos en Zaragoza / LAURA TRIVES

El local abre sus puertas a las 8:30 horas y, aunque también se sirven almuerzos y hay servicio de bar, la especialidad son las comidas: “Hacemos pocos desayunos, y cenas no hacemos. Son todo comidas. Yo llego a las 8:00 y ya empiezo a cocinar”. Además, con comida vegana y vegetariana, la variedad de los platos se adapta a los gustos de todos los comensales: “Al principio venía más gente vegana y vegetariana. Toda la comida que hacemos es sana”, añade Salomé.

Nuevos platos cada día

Si bien es cierto que algunos alimentos como las legumbres o el pescado se preparan prácticamente todos los días, aunque de distintos tipos y cocinadas de diferente forma, la carta cambia y se reescribe cada mañana para ofrecer nuevos platos a los clientes habituales: “Mucha gente viene a diario. No puedo darles todos los días lo mismo”.

Fachada del Bar de Todos en Zaragoza / LAURA TRIVES

Tal y como explica Salomé, algunos de los platos que más éxito tienen son las lentejas con verdura, la lasaña de berenjena, el codillo o el pollo asado: “Los sábados hacemos paella, que también gusta mucho”. Además, la dueña de este establecimiento se preocupa porque el producto con el que trabaja sea de la zona: “Las verduras son ecológicas y de temporada, y la ternera es autóctona, de Roya Pirenaica. Trato de que el producto sea nacional. Prefiero priorizar lo local, dentro de lo posible”.

“Llevo 23 años en Zaragoza, ya me considero maña”

Salomé vino de Chile porque quería ser cocinera: “A los cinco años ya tenía mi primer libro de cocina”. No obstante, como ella misma explica, ya es una zaragozana más: “Llevo 23 años en Zaragoza, ya me considero maña”. Tiene estudios universitarios y ha trabajado como maestra, entre otras cosas, pero ahora lleva ya 25 años dedicándose a la cocina, aunque explica que no resulta nada fácil: “Es muy sacrificado ser cocinera, y ser autónoma es muy difícil. Son muchas cosas a las que tienes que estar atenta”.