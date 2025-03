Tatiana Gaudes: "La participación con el bus no es que los vecinos vengan con una carta a los Reyes Magos"

Ha habido cierta contestación social a algunos cambios en las líneas del bus. ¿La esperaban?

Siempre que hay un cambio hay contestación social y es lógico. La gente es reacia a los cambios y estamos hablando de un sistema de transporte que utilizan 300.000 zaragozanos al día. Esperaba algún tipo de contestación, pero creo que el trabajo que hemos hecho con las asociaciones y con los ciudadanos, ha sido muy satisfactorio. Con Valdefierro o con los vecinos del Distrito Sur hemos acabado llegando a acuerdos. Creo que debemos enmarcar todo, porque es un contrato que, lógicamente, crece en el número de kilómetros para dar un mejor servicio a la ciudad, sobre todo respecto a las frecuencias. En 2013, se pusieron en marcha unos pliegos en los que se recortaron trabajadores y kilómetros para poner Zaragoza al servicio del tranvía, y ahora lo que demandan los zaragozanos son sistemas de transporte flexibles. Por eso, este ayuntamiento apuesta al 100% por el autobús.

¿Cuándo se plantea por primera vez convertir la 24 en una circular doble? De hecho, es la avanzadilla del pliego, porque se pone en marcha ya en marzo.

Sobre todo, cuando vimos que las circulares se duplicaban con la línea 24. Al ser una línea de alta capacidad, creíamos que debíamos potenciarla y cubrir Valdefierro con otra línea que hiciese el mismo recorrido y que además conectase ese barrio con el centro. Había una idea abstracta de crear la circular, para satisfacer las necesidades este-oeste, y para decidir cómo se pusieron diferentes opciones encima de la mesa. Con la disposición que teníamos, la que mejor encajaba era la 24. Pero esa decisión no fue hace mucho.

La alcaldesa Natalia Chueca dijo en una entrevista con este diario que una de las lecciones que había aprendido en lo que llevamos de mandato era, precisamente, que hay que estar muy cerca de los ciudadanos para tomar las decisiones. Entiendo que el bus es una de ellas.

Sí, creo que al preparar proyectos tan a largo plazo, sabemos que los medios de comunicación llegan a toda la ciudad. Tenemos que ser realistas, porque no todo el mundo acude a las juntas de distrito, pero sí que tiene acceso a internet para enterarse de todo. En Movilidad hemos trazado un sistema de trabajo que no es nuevo. Si miramos atrás, en 2013 se presentaron los pliegos un 5 de octubre y se sacaron a licitación en diciembre. Nosotros hemos ido a todas las juntas de distrito antes de llevarlos al Consejo de Ciudad para que ahora los vecinos hagan sus aportaciones y ver si podemos encajar algo que se nos haya escapado. Por tanto, creo que el proceso de participación ha sido mayor que en otras ocasiones. Creo, de hecho, que ha habido muchísima menos contestación social que otras veces, porque es un pliego expansivo.

Sí, pero los últimos estuvieron muy condicionados por la puesta en marcha del tranvía.

Exacto, fue una parte diferente, pero ahora no he considerado en ningún momento que haya habido contestación social. Lo he considerado como una forma de trabajar con ellos. También hay que entender que al final nuestro planteamiento es técnico y la participación no debe entenderse como que los vecinos vengan con una carta a los Reyes Magos y que nosotros tengamos que intentar cumplir de todas las maneras posibles. Esto es serio, debe haber un estudio técnico y, después, reunirnos con ellos y ver qué se puede encajar.

Los nuevos pliegos van a ser más caros al haber 2,6 millones de kilómetros anuales más al año. ¿Ya han estimado el coste de la contrata? ¿Cómo va a ser la nueva fórmula de pago a la concesionaria?

Estamos precisándolo. Económicamente, no lo podemos decir todavía porque estamos cerrando los kilómetros y terminando de ajustar el estudio. El cambio en el método de pago viene porque, al menos desde el PP, siempre hemos creído que el pago por kilómetro no es lo más rentable. Los servicios técnicos llegaron a la conclusión que lo más óptimo era mantener una parte del precio por kilómetro, que es una garantía para el contratista, pero corregirlo con la demanda. Esta variable hace que el propio contratista se esfuerce más por mejorar todos los estándares de calidad, para lo que también hemos introducido una cláusula de progreso tecnológico que el anterior contrato no tenía.

Lo que no cambia es su vigencia, diez años. ¿Se plantearon en algún momento la posibilidad de hacer un contrato más corto?

Es difícil, porque tenemos un volumen muy grande de inversión de autobuses y, para amortizarlo, tiene que ser en diez años. Pasa también con el contrato de limpieza, por ejemplo. Igual en un futuro se puede plantear, ya que estamos en un momento de cambio de modelo tecnológico.

Ahora los pliegos están prorrogados y, hasta esta licitación, el camino ha sido tortuoso. La intención es que el nuevo servicio comience en 2027. ¿Existe el temor a que haya algún tipo de sentencia judicial nueva que obligue a acelerar el proceso?

Nuestro cometido tras la sentencia del TSJA acaba en el momento en el que saquemos los pliegos y se compruebe que se ajustan a las cláusulas que nos pedía el juez. Luego, que haya o no otro tipo de recursos es imprevisible.

¿Teme que la conflictividad laboral que ha habido en otras ocasiones pueda echar para atrás a algunas empresas?

Es un contrato que despierta interés por las magnitudes que tiene. Tenemos que ser conscientes que es el contrato de transporte más grande de España. De hecho, es un contrato que está publicado en el portal de la UE para que puedan verlo todas las empresas europeas. Por otra parte, creo que la situación entre trabajadores, ayuntamiento y empresa está mucho mejor. Además, estamos en un contexto en el que hay mucho interés por invertir en Aragón y Zaragoza.

Más allá de Avanza, ¿creen que hay otras empresas con la capacidad de asumir un contrato de esta magnitud?

Ya se verá, pero creo que sí.

La nueva circular sirve para cubrir la demanda este-oeste. ¿Está definitivamente descartada la línea 2 del tranvía?

Nada es descartable al 100%, todo depende de los recursos que tengas para poder hacerlo viable. Si realmente se quiere esa línea, necesitaríamos ayuda del Estado. Lo que Zaragoza no puede hacer continuamente es endeudarse para solucionar problemas de movilidad que se pueden hacer de forma más barata. No es que el PP haya estado en contra del tranvía, sino del modelo de gestión y puesta en marcha, ya que creemos que esta ciudad crece y necesita flexibilidad, y eso solo se puede hacer con el bus. El tranvía no fue una buena decisión en su momento, aunque eso no quita que esté cumpliendo una excelente función y que sea un maravilloso medio de transporte.

En el caso de que el ministerio decida no prorrogarlas, ¿asumiría las bonificaciones correspondientes el ayuntamiento, aunque solo fuese el 20% que le corresponde?

El Gobierno de España tiene previsto a partir de junio bajar la aportación, pero nosotros la mantendríamos. Con esas condiciones, nosotros mantendremos nuestra parte. Si no salen adelante las ayudas para el segundo semestre, miraremos la forma de hacer el transporte más asequible, pero no asumiremos la parte que le corresponde al Estado.

El famoso ‘decreto ómnibus’ incorpora una nueva línea de ayudas a la bicicleta pública.

Tenemos la intención de pedir estas ayudas en sus dos líneas, que por un lado sirven para ampliar la implementación del nuevo BiZi y, por otro, también habría ayudas para las ciudades que bonifiquen el servicio, que nosotros lo hemos hecho. Encajamos en las dos convocatorias y tenemos pensado concurrir a ellas.

Otra de las condiciones era tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en funcionamiento en 2025.

Por la relación que tenemos con los fondos europeos, tenemos relaciones periódicas con el ministerio para reportar cómo avanzamos respecto a las ZBE, por lo que son conocedores de ella. Saben que tenemos una ordenanza y que entramos en esa segunda fase, que servirá para darla a conocer a los ciudadanos con campañas, aunque hasta 2026 no se va a empezar a multar. La reforma del Coso también va a servir para pacificar y hacer más amable toda esa zona que en el futuro será de bajas emisiones. Al final, todo es el mismo discurso, parte de una transformación urbanística de toda su zona centro que va hacia el fomento del transporte público, las mejoras para el peatón, más espacios verdes… Todo va de la mano, no es solo elegir una zona y decir que es de bajas emisiones. Hay que hacer esa transformación urbanística para ir hacia la peatonalización y para sacar los coches que no sean de residentes de esas zonas.

Tienen diferencias con Vox en materia de movilidad, pero han acabado cerrando acuerdos. ¿Estarían más cómodos sin esa dependencia de pactar con ellos?

Tenemos discrepancias, pero sabemos llegar a grandes acuerdos. La parte buena de la política municipal es que las decisiones impactan tanto en la vida del ciudadano que desviarse de eso es muy difícil, porque lo que todos queremos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Zaragoza. Poner etiquetas es lo que nos desvía a veces, pero en ese sentido no tenemos ningún problema. Es verdad que Vox está radicalmente en contra de las zonas de bajas emisiones, pero no de una transición urbanística para que el centro sea más amables para el peatón, con más zonas verdes… Lógicamente, todos aspiramos alguna vez a gobernar con mayoría absoluta, pero también es interesante llegar a esos acuerdos y encontrar puntos en común con el resto de fuerzas políticas.

El nuevo BiZi va camino de los dos meses. ¿Se están cumpliendo las expectativas?

Creo que estamos superando las expectativas, y eso que sabíamos que iba a ir muy bien. Pero creo que lo estamos superando, no por el número de usuarios, que va como pensábamos, sino por el número de usos. El otro día la nueva gestora del servicio, Serveo, nos dijo que ya hemos superado a Barcelona en índice de usos, que es la ciudad referente, y también a Madrid. En eso influye que somos la mejor ciudad con infraestructura ciclista y con capacidad ciclable. Es más cómodo coger una bici en Zaragoza que una moto, un coche e incluso el transporte público, que mucha gente va a dejar de coger para ir en bici.

A raíz del último atropello mortal de un patinete, Chueca anunció que no se renovarían en verano las concesiones a Bird y Bolt. ¿Fue un punto de inflexión o la decisión estaba meditada?

Las preguntas se hacen en los momentos en los que hay un punto de inflexión, pero no quiere decir eso que la decisión haya sido correlativa. Desde hace mucho venimos hablando de que en el momento en el que se implementase el nuevo Bizi los patinetes iban a empezar a caer, y así ha sido, ha caído un 50% su uso. Apostamos por potenciar la bici pública porque creemos que es mejor servicio que el patinete y, sobre todo, que los de alquiler, que incluso no se usan siempre de forma correcta. En el Bizi, en cambio, en estos casi dos meses solo se ha vandalizado una. Y creo que, a la mayoría que le gusta desplazarse en patinete, ya tienen el suyo propio.

Su concejalía también abarca el área de Medio Ambiente, involucrada en reformas como la del parque Tío Jorge, que ha sido bien acogida por los vecinos pero que se va a ir a los 3 o 4 años.

Administrativamente, es muy complicado sacar adelante una reforma integral de esas características. Y no solo por la partida presupuestaria, sino porque abordar un contrato de 6 millones de euros desde el primer momento es prácticamente imposible. Empezamos con una primera parte que es la más compleja y no tiene toda la visibilidad que nos gustaría, al tratarse de un parque, pero se trabaja en una reivindicación muy importante de los vecinos, en todo lo relativo al colector y las inundaciones. Los vecinos llevan mucho tiempo pidiendo una reforma de este parque y hace muchísimos años que no se hace nada. La manera más fácil era hacerlo en tres fases, porque además, el haberlo hecho solo en una tampoco cambiaba el tiempo de ejecución, porque las obras son lo que son, no pueden reducirse mucho más.

Otro entorno que se va a renovar es el del parque Bruil, con una inversión de 50 millones. ¿Cuándo se podrá empezar con ella?

Es una reforma integral que abarca muchas cosas, no solo el parque, sino también todo el entorno social con la reforma del albergue o la eficiencia energética de las casas que puede haber alrededor. Mi parte es más pequeña en este caso, de hecho vamos a empezar ya de alguna forma, reponiendo árboles. Pero es solo una parte de un gran proyecto.

Este 2025 hará dos años en la concejalía, su primer cargo público tras haber sido presidenta de Nuevas Generaciones del PP. A nivel orgánico, ¿dónde se ve en el futuro? Su predecesora es ahora la alcaldesa…

No lo sé, y te diría que igual ni me veo. Vivo el día a día y estoy muy contenta, porque me gusta muchísimo la gestión. De hecho, me gusta más de lo que pensaba, porque tienes la posibilidad de abstraerte de la política algunas veces. Ahora mismo, pienso más en cómo dejar Zaragoza en esta legislatura que en mí misma, la verdad. A día de hoy, claro que me gustaría seguir siendo concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, pero tampoco sé que otras oportunidades pueden aparecer en la vida en el último momento. Aunque es cierto que a mí la política me gusta y se me nota, intento meter contenido político en los plenos cuando hablo de Sánchez… pero sin desconectar de la realidad, y eso te lo da la gestión. No me tomo esto como una trayectoria política, sino como un servicio público.