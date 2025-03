Nola Smoke crea gran expectación por su nueva apertura en el Actur: "Zaragoza te lo da todo"

Nola Gras, el primer restaurante de Álex Viñal, abrió sus puertas en 2018. A partir de ese momento, el chef zaragozano no ha parado de expandir su negocio. En 2023, abrió Nola Smoke, una propuesta centrada en el ‘street food’ a domicilio. Desde entonces, los restaurantes de Viñal se han ganado el corazón de los amantes de la gastronomía.

Ese amor se ha dejado ver en los comentarios de su última publicación, en la que anunciaban la apertura de un nuevo local de Nola Smoke en el barrio del Actur. ”Había un lado de Zaragoza que nos faltaba por cubrir, porque el ‘delivery’ solo llega a un kilómetro a la redonda”, explica el chef, que también barajó desplazarse a otras zonas de la ciudad: “Pensamos en montar el restaurante en Valdespartera, pero, por densidad de población, nos decantamos por el Actur. Así, llegamos a Miralbueno y Santa Isabel”.

Este nuevo restaurante matendrá la misma esencia que el resto de establecimientos de Nola, aunque los clientes quizá puedan encontrar novedades en los platos. “La carta nunca permanece estática. Siempre tenemos hamburguesas mensuales y una oferta que nos haga destacar por encima de los demás”, asegura el propietario.

¿Cuándo abrira el restaurante?

La ubicación del nuevo restaurante y el día exacto de su apertura aún siguen siendo una incógnita. “Espero que en el próxio mes podramos abrir las puertas, pero sé que el anuncio ha causado mucha expectación y no quiero precipitarme en dar una fecha”, afirma Viñal. El chef no quiere decepcionar a sus clientes, pues cree que gracias su confianza puede crecer como profesional. “Diariamente trabajamos para conseguir lo que queremos y los demás lo notan. Zaragoza te lo da todo. La gente nos devuelve lo que le intentamos dar”, opina.

Nola Smoke reivindicará el talento aragonés en The Champions Burguer: es la única hamburguesería aragonesa que participará en la gira completa. “Llevamos con orgullo ser de Zaragoza”, sostiene Álex Viñal. El chef pone en valor su ciudad, pero también su perseverancia. “Hay que apostar por uno mismo. Empezamos trabajando cuatro personas y estamos a punto de ser 50. Ahora, si no me lanzo a cosas nuevas, siento que retrocedo”, concluye.