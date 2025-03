El TACPA desbloquea uno de los contratos para la construcción de la nueva Romareda

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha inadmitido el recurso presentado por uno de los contratos menores adjudicados por la sociedad mixta Nueva Romareda, encargada de la construcción del estadio homónimo, y por tanto ha desbloqueado su adjudicación tan solo una semana después de haberla suspendido temporalmente. Concretamente, la empresa Mare Nostrum recurrió el proceso de licitación del contrato referido a la coordinación de la seguridad y las obras de la construcción del Gol Sur, ahora en marcha y que fue adjudicado por algo más de 167.000 euros a Jesús Villar Lafoz.

Entre sus argumentos, Mare Nostrum aseguraba que Villar no era arquitecto, sino ingeniero, además de otras situaciones referidas al proceso llevado a cabo por los responsables de la sociedad, a quienes incluso acusaba de incurrir en "irregularidades". Se da la circunstancia de que esta empresa había sido la primera adjudicataria del contrato y, tras no poder resolver algunas de las deficiencias encontradas por Nueva Romareda, el concurso pasó a la segunda clasificada, es decir, Jesús Villar Lafoz.

Y, precisamente, esta ha sido una de las razones por las cuales el TACPA ha inadmitido el recurso, sin entrar a analizar el fondo del mismo, ya que considera que Mare Nostrum no acredita un "interés legítimo" como parte recurrente. El motivo principal reside en que, cuando se comunicó que la adjudicación pasaba a Villar, la sociedad no recurrió y, por tanto, dio por "consentida" la retirada de su oferta. Por ello, en caso de que el recurso que ahora presenta prosperase, no sería Mare Nostrum la adjudicataria, sino la única empresa que quedaba en pie en el concurso, Ingeniería y Prevención de Riesgos SL. Según entiende el tribunal, "una eventual estimación del recurso no le reportaría beneficio alguno ni le evitaría perjuicio".

Así las cosas, en un acuerdo adoptado por unanimidad este mismo lunes, el TACPA ha resuelto la inadmisión definitiva del recurso y, por tanto, ha levantado la suspensión automática del procedimiento de adjudicación, cuestión que se hace siguiendo la ley de contratos públicos en el momento en el que alguien los recurre hasta que el tribunal en cuestión, en este caso el TACPA, resuelve, como ya ha hecho. Aunque, eso sí, el órgano subraya en su sentencia que no aprecia "mala fe o temeridad" en la interposición de este recurso por parte de Mare Nostrum, por lo que no multará a la sociedad.

En cualquier caso, desde la sociedad mixta -formada por DGA, Ayuntamiento de Zaragoza y Real Zaragoza- aseguraron en todo momento que las obras no corrían peligro, ya que cuentan con los medios de salud necesarios para el desarrollo de las obras. Ahora, sea como fuere, Nueva Romareda podrá concluir con normalidad la adjudicación de este contrato y Jesús Villar Lafoz será el coordinador de seguridad y salud de las obras.