Dos cafeterías de especialidad de Zaragoza se cuelan entre las mejores de España

Zaragoza está viviendo una revolución gastronómica en todos los sentidos. Cada vez son más las propuestas que deciden desembarcar en la ciudad para ofrecer una oferta innovadora y cuidada a todos los zaragozanos. Desde nuevas aperturas hasta el cierre de bares o restaurantes de toda la vida, la capital aragonesa no tiene una semana tranquila en este aspecto.

Dentro de esta "revolución", el café está llamado a tener un papel tan importante como el que tienen los vinos o los cócteles. Este producto se ha convertido en protagonista gracias a las cafeterías de especialidad, pequeños locales que están inundando poco a poco las calles de la ciudad y en las que es posible disfrutar de un buen café a cualquier hora del día acompañado de otras delicias tanto dulces como saladas.

Zaragoza tiene la suerte de contar por partida doble con dos establecimientos que formar parte de la segunda edición del listado 'The Best Coffee Shop, presentado en el evento CoffeeFest en Madrid. Este reconocimiento destaca 81 cafeterías de especialidad que han elevado la cultura del café a otra dimensión.

Las dos cafeterías de Zaragoza

El café de especialidad no es un simple café de máquina, es un producto cuidado, de las mejores variedades y preparado por profesionales con formación. El objetivo de las cafeterías de especialidad es dar a conocer la cultura del café a todos los públicos, acercando variedades únicas y exclusivas ya sea por su origen, calidad o manufactura.

Dentro de este extenso ranking, que lo conforman 81 establecimientos, Zaragoza cuenta con la presencia de dos cafeterías de especialidad. Se trata de Acho Coffe y Elio and Coco Speciality Coffe, dos establecimientos situados en la zona de La Magdalena de la capital aragonesa.

La cafetería Acho Coffe, ubicada en el número 1 de la calle Manuel Sancho, se ha colado por segundo año consecutivo en esta clasificación. Este local se ha hecho un nombre en la capital gracias a la forma en la que hacen el café. La oferta es bastante amplia y se pueden degustar cafés preparados con distintos métodos de extracción como espresso, flat white, cafés fríos y tés. El local también cuenta con dulces y salados como tartas, tostadas o bollos.

Elio and Coco Speciality Coffe, situada en el número 5 de la calle San Lorenzo, es la otra cafetería que forma parte de este prestigioso ranking. Este local apuesta por un café puro, intentando evitar los azúcares añadidos y optando por bebidas vegetales y leche fresca. También cuentan con una opción take away para que los clientes puedan pedir su café y degustarlo desde casa.