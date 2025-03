La DANA amenaza a Zaragoza y al resto de Aragón: se esperan grandes lluvias y más de 40 litros por metro cuadrado

Una nueva DANA amenaza a Zaragoza y a todo Aragón. Y lo que tiene a mucha gente con el corazón en un puño es que la Comunidad Valenciana se espera, de nuevo, que sea la comunidad más afectada por las lluvias, con el recuerdo todavía del fatídico 29 de octubre.

Si bien una DANA es muy impredecible en cuanto a su comportamiento, sí que se puede afirmar que no será tan grave como la de octubre, pero no es menos cierto que va a llover y no poco.

En Zaragoza en concreto, lo peor se espera para el viernes y para el sábado, pero este jueves ya va a llover todo el día y serán más de tres días de agua y más agua.

Este jueves la lluvia será moderada, pero constante y durante todo el día. La previsión a esta hora de eltiempo.es es que caerán casi 12 litros por metro cuadrado. Ahora bien, a ello hay que sumar 43 kilómetros por hora de aire con rachas de 65 kilómetros por hora.

El viernes se intensifica la lluvia y la previsión es de 41 litros por metro cuadrado y, para el sábado, todavía peor, ya que la previsión, a día de hoy, es de 71 litros por metro cuadrado. De hecho, lo peor se espera para las horas en las que se juega el Real Zaragoza - Eldense en La Romareda. De todos modos, conforme pasen las horas se irán afinando las predicciones y también los avisos de la Aemet.

Predicción del tiempo para Zaragoza. / eltiempo.es

En el resto de la comunidad la tónica será parecida. En el Pirineo se espera lluvia, pero en zonas altas no tanta, aunque sí en forma de nieve, mientras que en Teruel la situación será parecida a la de Zaragoza. Lo peor se lo llevarán las comarcas y pueblos más cercanos a la Comunidad Valenciana.